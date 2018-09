"Los pechos me estaban matando de dolor", confiesa a la edición estadounidense del HuffPost. Aunque generalmente amamanta a Cormac, su hijo de 3 meses, cada tres horas, no pudo verlo hasta que llegó a Courmayeur, en Italia, más de medio día después de que le diera de mamar por última vez, en la línea de salida.

"Teníamos tres objetivos para la carrera: el primero era pasar un buen rato en la montaña, tomarme un pequeño descanso y volver a lo que me gusta hacer; el segundo era llegar a Courmayeur; y el tercero, si era posible, llegar hasta el final, pero no nos centramos en eso", explica la atleta.

Aunque la corredora guarda con cariño el recuerdo de haber estado con Cormac durante la carrera, admite sentirse sorprendida ante la masiva atención que ha recibido la foto en la que amamanta a su bebé.

"No me imaginaba que la gente tuviera esa reacción. [...] Es una foto de mí haciendo lo que hago normalmente, pero durante una carrera", dice, bromeando sobre lo despeinada que estaba tras 16 horas de carrera. "También me preocupaba el hombre que estaba a mi lado en la foto. No estoy segura de si terminó la carrera. Parecía realmente cansado".

El caso de Power no es único. En los últimos año, ha habido una gran cantidad de fotos virales de mamás atletas dando el pecho y sacándose leche durante maratones, medias maratones e incluso Ironman. Power cree que su foto capta los malabares que tiene que hacer como madre, y se ha dado cuenta de lo mucho que esta idea coincide con la del resto de mamás.

"Es tan real. Son todo malabarismos y hay que hacer mil cosas a la vez, y es difícil", señala. "Espero que con la foto la gente se dé cuenta de que no dejas de existir cuando eres madre. Creo que hay una falta de apoyo a las mamás primerizas que quieren hacer algo por sí mismas".