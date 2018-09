Le gustan las mujeres y le gusta el vino. Sobre todo las mujeres. Y lo sabes, claro que lo sabes. ¿O no tienes en tu móvil un meme como este o alguno parecido?

Julio Iglesias (Madrid, 1943) es un follador conquistador nato, o al menos eso es lo que nos han hecho creer. Después de 50 años sobre los escenarios cuesta encontrar a alguien en la faz de la tierra que no sepa de las habilidades amatorias del cantante, que iba para portero del Real Madrid y acabó convertido en el artista español con más discos vendidos.

Buena parte de su fama se la debe a un ranking publicado por la revista Maxim en 2006, que lo situaba como el cuarto hombre del mundo con más amantes. Nada menos que 3.000. Por aquel entonces tenía 63 años, lo que se traduciría en una media de 65 mujeres al año, una cada cinco días. De seguir ese ritmo de compañeras de alcoba a estas alturas ya rozaría las 4.000.

Pero no solo de ese ranking vive su fama, y lo sabes. El cantante ha hecho tantas declaraciones a ese respecto que cuesta creer que todas sean verdad. Además en enero de 2010, durante un concierto en Paraguay, confesó que hacía 15 años que había abandonado su prolífica vida sexual. Eso se remontaría a 1995, pero sus hijos con Miranda Rijnsburger nacieron en 1999, 2001 y 2007. Las fechas no cuadran demasiado, pero... las frases están en las hemerotecas. Y aquí también tienes unos cuantos ejemplos:

"La primera vez que vine a Punta del Este tenía 24 años y hacía el amor tres veces al día". (Enero de 2010)

"No podía subirme a un escenario a cantar si antes no hacía el amor. Entonces era como un conejito, 'chaca, chaca, chaca'... y me iba a cantar. Pero era espantoso, porque después, mientras estaba en el escenario, quería terminar rápido sabiendo que tenía una mujer desnuda esperándome en la habitación". (Enero de 2010)

"Me gusta tanto el sexo que tengo dos generaciones de hijos". (Enero de 2010)

"Antes era una obsesión hacer el amor antes de cantar, ahora si hago el amor ya no canto". (Octubre de 2009)

"Si piensas que te vas a follar a alguien, estás cometiendo un pecado, y esos los cometo todos los días..." (Julio de 2011)

"No he estado con muchas mujeres, sino que he estado con muchos amores, que es diferente. He amado mucho y he sido y sigo siendo un flirteador natural". (Julio de 2011)

Y luego hay vídeos como este que da buena cuenta de su pasión por el flirteo.

O el del día que se rió de la pregunta de una periodista que comparó sus ligues con los de su hijo Enrique: "Yo he sido un campeón para eso".

La fama de conquistador de Julio no sólo se sostiene en sus declaraciones, también en las de sus bailarinas. María Eugenia, María Laura y María Emilia, Las trillizas, decían a principios de 2018 que sus fans se agolpaban en los camerinos: "Golpeaban la puerta y preguntaban: '¿Terminaste? ¡me toca a mí!'".

Luego están las revelaciones que su ex, Vaitiaré Bandera, hizo en el libro Muñeca de trapo en 2010: "Cada noche hay una mujer distinta en su cama. Son como él las quiere, siempre de senos grandes y dispuestas a todo..." o "un día lo encuentro acompañado de una niña de 16 años. Me quedo con él y hacemos el amor". Y las de su hijo Julio José en el documental Lazos de sangre (TVE): "Era una colección de mujeres increíbles, bajaban por las escaleras...". O lo que dijo Chabeli en este mismo reportaje: "Nunca me las presentaban como novias, aparecían en la casa" [a partir del minuto 44].

A estas se unieron recientemente las palabras de la periodista Pilar Eyre, que en una columna en la revista Lecturas se hacía eco de su noche de amor con Julio Iglesias. "Me sedujo estando semidesnudo", escribió en la publicación sobre su encuentro sin final feliz.

Desmontando el mito

Sobran los datos y las frases para sostener esa fama de truhán, de señor. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y hasta el propio Julio Iglesias ha desmentido su faceta de donjuan. Él mismo destruyó la teoría de las 3.000 mujeres cuando en 2009 dijo en La Opinión de A Coruña: "No voy a ir puerta por puerta diciendo que aquello es mentira, pero cuando lo leí hace años me miré al espejo y me morí de carcajadas. Dije: '¡Qué barbaridad, qué suerte tengo de que se crean estas cosas!' (...) De cantar a practicar sexo todos los días hay una gran diferencias. Ahí tiene el titular".

El mito de las 3.000 mujeres conquistadas por Julio no tiene nada que ver con la realidad. En la agenda no salen ni la mitad.

Cinco años después la leyenda se acabó de destruir cuando se descubrió la agenda secreta del cantante, donde supuestamente iba anotando los teléfonos de las mujeres con las que se ha ido acostando. "La tiene el que fuera durante tantos años mánager del cantante, Alfredo Fraile, que la guarda como "oro en paño". Es de color rojo, de la firma Cartier, y lleva grabadas en su portada las iniciales J.I. Desde luego, el mito de las 3.000 mujeres conquistadas por Julio no tiene nada que ver con la realidad. En la agenda no salen ni la mitad", apuntaba un reportaje exclusivo de La otra crónica de El Mundo.

Y en 2016 Fraile trató de echar el cierre definitvo al asegurar: "A él le gusta conquistar a las mujeres y lo consigue. Pero te aseguro que no hubo 3.000, ni 2.000, ni 1.000, ni 500... Solo se trata de una exageración".

Ya era tarde. El mito estaba creado —que las pruebas de paternidad confirmasen que Javier Sánchez es su hijo también ayudó— y las bromas estaban en marcha. Lo que pasó tras felicitar en Twitter a Garbiñe Muguruza por ganar Wimbledon fue solo un ejemplo, aunque las mejores están en El Mundo Today... y lo sabes.