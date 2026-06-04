Un pueblo de Ibiza confirma una multa histórica a un alojamiento turístico ilegal: los propietarios tendrán que pagar cerca de medio millón de euros

La presión turística y la expansión de los alquileres vacacionales se han convertido en uno de los grandes desafíos de Baleares. Mientras las administraciones intentan contener el impacto de la oferta ilegal sobre el mercado de la vivienda, los ayuntamientos han endurecido las inspecciones y las sanciones contra quienes operan al margen de la normativa.

En este contexto, el Ayuntamiento de Santa Eulària, en Ibiza, ha confirmado una de las multas más elevadas impuestas hasta la fecha por un alquiler turístico ilegal. Los propietarios de una vivienda utilizada como alojamiento vacacional sin autorización deberán abonar 446.834,70 euros, una cifra que refleja la creciente firmeza de las instituciones en este ámbito.

El coste de una vivienda turística sin autorización

La sanción afecta a un inmueble situado en la zona de Can Lluís de sa Rota, ubicada al sureste de Ibiza, en la localidad de Jesús. Según ha informado el Diario de Ibiza, el Ayuntamiento concluyó que la vivienda había sido comercializada como estancia turística vacacional sin disponer del título habilitante exigido por la normativa balear.

Las autoridades consideran que el inmueble cambió de uso residencial a turístico sin contar con la autorización correspondiente, una práctica que constituye una infracción urbanística según la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.

El expediente se inició tras detectar la actividad turística irregular y acabó derivando en una sanción económica aprobada por la Junta de Gobierno Local que ascendía inicialmente a 580.885,11 euros.

Sin embargo, los propietarios presentaron un recurso en el que alegaban, entre otras cuestiones, la inexistencia de infracción urbanística, la prescripción del expediente, la falta de competencia municipal y una supuesta vulneración del principio de doble sanción.

La ofensiva contra el alquiler ilegal

Tras analizar las alegaciones, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu estimó parcialmente una de ellas y aplicó un atenuante contemplado en la normativa urbanística.

Como resultado, la cuantía final quedó fijada en 446.834,70 euros. No obstante, el consistorio rechazó el resto de argumentos presentados y mantuvo la existencia de la infracción. La actuación se enmarca dentro de las medidas impulsadas para combatir la oferta turística irregular en Ibiza, una de las principales preocupaciones en una isla marcada por la presión inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda.

En concreto, estas acciones forman parte de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza para luchar contra el intrusismo turístico. El programa cuenta además con financiación procedente del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear.