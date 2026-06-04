Arrasa al mostrar el correo que le ha mandado a su profesor: el estilo con el que lo ha escrito llama la atención

Correos electrónicos intercambiados entre alumnos de bachillerato o de universidad con algunos de sus profesores se han hecho virales en los últimos días, especialmente en X, donde multitud de estudiantes y de docentes han aprovechado un mensaje viral para compartir sus propias experiencias.

Todo surgió hace unos días con el mensaje de un alumno pidiéndole a la profesora que le dijera la nota de una prueba que había hecho a principios de abril. "Profesora, buenos días, le enviaba este correo para saber qué nota me saqué en la prueba del día 6 de abril, ya han pasado más de dos semanas y usted se ha demorado bastante y por reglamento debería demorarse mínimo dos semanas".

"Por favor, le agradecería mucho su amabilidad y buena disposición el que usted pueda mandarme la nota. Saludos", remató en el mensaje este alumno. El profesor no tardó en contestarle diciéndole la nota: "Tiene un 1,3".

Las reacciones no tardaron en llegar y hubo una, la del tuitero @sattelzeit, la que se hizo más viral con más de 3,1 millones de reproducciones. "Como vas a mandar un mail así pedazo de animal", afirmó, mostrando su sorpresa por la forma en la que le había redactado el correo para pedirle la nota.

El correo viral de Jesús

A partir de aquí han sido muchos los que han compartido sus experiencias con los profesores. Uno de los que ha difundido un correo ha sido Jesús, que ha mostrado la educación y el respeto con el que se dirigía al docente. "Luego estoy yo que les escribo como si estuviera en el siglo pasado", ha ironizado, junto a una captura de pantalla.

"Soy de primero de Derecho. Me dirijo a usted para trasladarle una duda que me han planteado varios compañeros en relación con las prácticas de la asignatura. En concreto, algunos compañeros me han preguntado qué ocurre en el caso de no haber asistido a las prácticas y si en esa situación deben realizar algún tipo de examen o prueba alternativa", se puede leer.

Remata así el texto: "Asimismo, les gustaría saber si dicho examen o ejercicio, en caso de existir, debe ser necesariamente aprobado para poder superar la asignatura y cuáles serían las condiciones generales al respecto. Muchas gracias por su atención y disculpe las molestias".

En total más de 100.000 reproducciones contemplan a este tuit en las horas que lleva en la red social de Elon Musk.