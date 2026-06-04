La ciencia ya investiga cómo evitar problemas de convivencia en la futura base lunar de la NASA: "Comprender a los humanos es tan importante como la ingeniería"

La idea de vivir y trabajar en la Luna ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción. Mientras la NASA acelera sus planes para establecer una presencia humana permanente fuera de la Tierra, los científicos empiezan a mirar más allá de los cohetes y la tecnología. Ahora también estudian cómo afectará el aislamiento, la convivencia y la presión extrema a los astronautas que pasarán meses compartiendo vida a más de 380.000 kilómetros de casa.

Con ese escenario cada vez más cercano, un grupo de investigadores de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, ha desarrollado un sistema de simulación virtual capaz de predecir cómo podrían comportarse los astronautas dentro de una futura base lunar. El objetivo es detectar qué factores pueden favorecer o poner en riesgo la convivencia y el rendimiento de las tripulaciones en un entorno extremo donde el estrés, el aislamiento y los imprevistos formarán parte del día a día.

El estudio, publicado en PLOS One, recrea mediante miles de simulaciones cómo distintos perfiles de astronautas reaccionarían ante situaciones cotidianas y emergencias dentro de una base lunar. Los investigadores asignaron a cada tripulante virtual características diferentes, desde habilidades profesionales hasta rasgos de personalidad o estado físico, y analizaron cómo evolucionaban sus relaciones con el paso del tiempo mientras afrontaban averías técnicas, episodios de radiación o incluso terremotos lunares.

A más tripulación, más aprendizaje

Este trabajo de investigación parte de uno de los objetivos principales del programa Artemis de la NASA: construir una base permanente en la Luna para misiones de astronautas en su superficie. Pero, más allá del reto tecnológico, los científicos advierten que el verdadero desafío será garantizar que las tripulaciones puedan convivir durante largos periodos de aislamiento en un entorno donde cualquier conflicto personal o desgaste psicológico podría comprometer el éxito de la misión.

“A medida que la humanidad se prepara para establecer una presencia permanente en la Luna, comprender el comportamiento humano se vuelve tan importante como comprender los sistemas de ingeniería”, aseguran los autores del estudio. “Esta investigación demuestra cómo el modelado basado en agentes puede simular las complejas interacciones entre astronautas para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de futuras misiones lunares”, añaden.

Tras decenas de miles de simulaciones, los resultados apuntan a una conclusión clara: ampliar el tamaño de la tripulación puede mejorar el aprendizaje de habilidades y favorecer una mejor compatibilidad interpersonal, dos factores que empujan el rendimiento colectivo. En cambio, las misiones más largas y la ausencia de relevos elevan el estrés psicológico y terminan restando eficacia en las tareas. Dicho de otra manera, en la Luna el desgaste emocional también se convierte en un riesgo operativo.