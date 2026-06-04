Un ingeniero que ha estudiado en España y EEUU concluye por qué en educación se diferencian tanto: hay un factor esencial

Carlos Ruiz, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III y doctorado en Carnegie Mellon (Estados Unidos), ha comparado la educación española con la estadounidense y ha sacado una conclusión sobre qué es lo que realmente las diferencia.

"La diferencia principal es en qué se centra el modelo educativo. El modelo español está muy centrado en la memoria y en el desarrollo de habilidades técnicas muy profundas", ha expresado durante una entrevista en el podcast De cero a ingeniero.

Ha puesto un ejemplo de lo que vivió en el primer curso de la carrera de Telecomunicaciones: "Te pedían hacer unas integrales que realmente a día de hoy nadie va a hacer, e incluso haciendo un doctorado rara vez las he usado. Si no las he usado para esto, ¿cuándo las iba a usar?".

"Tiene una parte buena"

Aun así, ha matizado y ha reconocido que "es verdad que te desarrollan un tipo de habilidades de resolver problemas, a lo mejor más teóricos, más difíciles, muy buenas, entonces tiene una parte buena".

Por otro lado, cree que al sistema americano "le falta base": "Creo que hay conceptos teóricos que no los entienden, cosas que les enseñan alguna regla mnemotécnica, de que esto pasa por esto, y no entienden por qué".

Sin embargo, en la parte práctica, como son los exámenes, todo va enfocado a que "te sea útil": "Para mí es mucho más relevante porque es lo que vas a usar en el día a día, es mucho más útil", aunque cree que la combinación de ambos sistemas es "perfecta".

"Estaban un poco más perdidillos"

Cuando llegó a Estados Unidos en tercero de carrera, lo hizo con una base teórica muy amplia, por lo que vio que lo que estudiaban allí en tercero era algo tan sencillo que ni en primero de carrera en España se explicaba: "A ellos, que no tenían esa base, les costaba un montón, estaban un poco más perdidillos".

Ha concluido que "la parte práctica unida a una teoría fuerte a mí me ha venido superbién": "La secuencia sería primero teoría y luego práctica. Por desgracia, creo que si no te putean mucho primero, si haces primero la práctica, luego es difícil".