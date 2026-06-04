Jorge Valdano deja una advertencia sobre lo que está pasando en Argentina que es para tener en cuenta

El exfutbolista, exentrenador y actual comentarista de fútbol en televisión Jorge Valdano ha sido uno de los entrevistados en el programa La hora de Aimar emitido este miércoles en laSexta.

El que fuera una de los jugadores más importantes del Real Madrid durante los años 80, ganador de dos Ligas y dos Copas de la UEFA, ha sido preguntado por la situación política en su país, Argentina. "Has dicho que oliste que la dictadura estaba por llegar, pero hoy, ¿a qué huele Argentina?", le ha cuestionado Aimar Bretos.

"A neoliberalismo. Está Milei al frente de un proyecto político muy pegado al de Trump y a otras aventuras políticas que hay en el mundo. En Argentina, como en otros tantos sitios, se está votando contra alguien y no a favor de alguien, eso de cualquier cosa menos lo que tenemos", ha asegurado.

Ahí Valdano ha rematado su intervención dejando una advertencia sobre cómo puede terminar este tipo de planteamientos: "Hay que tener cuidado porque cualquier cosa es cualquier cosa".

"Hay que tener cuidado porque cualquier cosa es cualquier cosa".

Así describe los insultos que recibió

Durante la entrevista también le han preguntado al delantero de la selección argentina de México 1986, la que acabó saliendo campeona del mundo con Diego Armando Maradona al frente, por los insultos que recibió al llegar al Real Madrid. "¿Te han llamado rojo para insultarte?", ha sido preguntado.

"Cuando llegué al Madrid había inscripciones en el Bernabéu. Era el momento en el que los Ultra Sur tenían la palabra y las acusaciones eran por sudaca, rojo y traidor, porque yo venía del Tenerife y había sido importante en las dos ligas que perdió el Madrid", ha argumentado Valdano.

Sobre cuál le dolió más, ha explicado que sudaca: "Comprometía a mucha gente inocente y que no tenía la defensa de la fama que tenía yo en ese momento".

"De todas maneras, hubo mucha inmigración sudaca, una económica, otra aventurera, otra política, pero en aquel momento esa palabra me pareció muy ofensiva", ha rematado el actual comentarista de Movistar.