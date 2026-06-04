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"Comunidades enteras se están convirtiendo en pueblos fantasma": la otra cara del turismo en Japón
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"Comunidades enteras se están convirtiendo en pueblos fantasma": la otra cara del turismo en Japón

"En el Japón rural, muchas ciudades están muriendo".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Multitud de personas en Tokio.
Multitud de personas en Tokio.Getty Images

La masificación turística se ha convertido en uno de los grandes problemas globales en muchos territorios Desde ciudades europeas como Barcelona, Palma o Venecia hasta destinos asiáticos como Kioto, Bali o Koh Phi Phi, cada vez son más los lugares que intentan encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos que aporta el turismo y las consecuencias que genera sobre el territorio y la población local.

Japón es uno de esos casos. El país vive un auténtico boom turístico desde la reapertura tras la pandemia, con cifras récord de visitantes internacionales y una creciente preocupación por la saturación de algunos de sus enclaves más famosos.

Precisamente sobre ello reflexiona el creador de contenido estadounidense Uptin (@uptin) en un vídeo publicado en Instagram, donde responde a un usuario que aseguraba que "la masificación turística no es un problema" para Japón porque el turismo aporta miles de millones de euros a la economía japonesa.

Turismo que salva pueblos... y ciudades que se saturan

Lejos de rechazar el turismo, el Uptin reconoce su enorme importancia para muchas regiones del país. "En el Japón rural, muchas ciudades están muriendo, con jóvenes trasladándose a las ciudades y las tasas de natalidad desplomándose", explica.

Según señala, hay comunidades enteras que "se están convirtiendo en pueblos fantasma", por lo que la llegada de visitantes puede marcar una diferencia decisiva.

Cita ejemplos como Shirakawa-go, donde "el turismo ayuda a preservar la arquitectura, financiar escuelas y mantener empleos que de otro modo desaparecerían".

También destaca el caso de Hokkaido, donde algunas estaciones de esquí que estuvieron cerca de la quiebra "ahora prosperan gracias a oleadas de australianos y otros turistas".

La estrategia de Japón contra la masificación

Además, el creador de contenido explica que el Gobierno japonés es plenamente consciente del problema de la concentración turística en determinados puntos del país.

Por ello ha impulsado iniciativas para distribuir mejor a los visitantes. Una de las más llamativas consiste en ofrecer vuelos domésticos gratuitos a viajeros internacionales que ya hayan reservado un vuelo de larga distancia a Japón.

"La idea es simple: repartir a los turistas. En lugar de inundar Kioto o Tokio, enviarlos a Okinawa, Hokkaido u otras regiones menos visitadas", explica el influencer.

Según relata, algunos viajeros son dirigidos hacia destinos menos conocidos, con el objetivo de que los beneficios económicos lleguen a más zonas y no se concentren únicamente en los lugares más famosos.

"Mantener los beneficios, reducir la carga"

La filosofía detrás de estas medidas adoptadas por el gobierno japonés queda resumida en una frase que el creador repite durante el vídeo: "Mantener los beneficios, pero reducir la carga".

Además de los vuelos, Japón está desarrollando nuevas líneas ferroviarias y sistemas tecnológicos para gestionar mejor los flujos de visitantes. En Kioto ya existen señales en varios idiomas recordando a los turistas que no persigan a las geishas ni les hagan fotografías sin permiso.

Mientras tanto, en ciudades como Osaka se utilizan pantallas informativas para recordar normas básicas de convivencia y comportamiento. "El Gobierno incluso está monitorizando las multitudes en tiempo real", explica Uptin, señalando que algunas aplicaciones ya sugieren a los viajeros qué lugares visitar o cuáles evitar para reducir la presión sobre las zonas más saturadas.

Una estrategia que, según el creador, refleja una realidad cada vez más evidente: el debate ya no gira en torno a si el turismo es bueno o malo, sino sobre cómo gestionarlo para que sus beneficios no terminen convirtiéndose en un problema para quienes viven en los destinos más visitados.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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