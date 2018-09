Durísimo encontronazo entre Marhuenda y Beni en 'Espejo Público': "Te vas a la mierda"

Paco Marhuenda y Elisa Beni no son las dos personas que mejor se lleven en este país. El director de La Razón y la jurista han vuelto a demostrar que son cables pelados y que están en las antípodas tanto personal como profesionalmente.

Prueba de ello ha sido su tenso encontronazo en Espejo Público, el matinal presentado por Susanna Griso. Tal ha sido el cabreo que Marhuenda ha amenazado con abandonar el programa.

El tema de debate era la última polémica del Gobierno de Sánchez y que afecta a la ministra de Justicia, Dolores Redondo. Y es que según las últimas informaciones revelarían una supuesta relación personal entre Delgado, Baltasar Garzón y el polémico Villarejo.

En el debate, Marhuenda ha asegurado que Garzón es el que manda en el ministerio, algo que Beni ha considerado como "machista". Una afirmación que ha sacado de sus casillas al periodista: "Como vuelvas a decirme machista me cabreo, cállate ya de una vez, eres una maleducada".

"Sé educada, no es problema de hombres y mujeres. No sabes nada", repetía Marhuenda.

"Como me vuelvas a llamar machista salgo de este programa. Te vas a la mierda. Maleducada. No me hables. Déjame en paz", decía una y otra vez Marhuenda.

"A mí olvídame a partir de hoy", ha sentenciado el periodista.