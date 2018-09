Las nueve versiones de Amaia que han conquistado al público después de 'OT'

OT 2018 acaba de empezar y aún no conocemos ninguna novedad del trabajo discográfico que estaría preparando la ganadora de la anterior edición: Amaia. La mayoría de sus compañeros de edición ya han editado sus primeros sencillos tras su paso por la Academia, como Ana Guerra o Aitana, o han dado pistas sobre sus futuros trabajos, como su pareja Alfred.

A pesar de las incógnitas sobre su futuro discográfico, Amaia no ha dejado de dar conciertos y en muchas ocasiones ha colgado el cartel de no hay entradas. Todo a base de versiones con las que ha conseguido ganarse al público en el Teatro Real o en el Primavera Sound, donde ha actuado con The Free Fall Band.

También ha tenido grandes momentos sobre el escenario junto a artistas como Love of Lesbian o Rozalén. Los primeros participaron en el concierto Amaia, Alfred y amigos, emitido en TVE, mientras que acompañó a la segunda en su actuación en el Teatro Baluarte de Pamplona en mayo.

En El HuffPost hemos recopilado las nueve versiones de Amaia que más éxito han tenido y que van desde el Pena, penita, pena de Lola Flores hasta el Teléfono de Aitana.

1. Bang, bang, de Nancy Sinatra

2. Tuyo (BSO Narcos), de Rodrigo Amarante

3. Miedo, de M-Clan

4. Pena, penita, pena, de Lola Flores

5. Allí donde solíamos gritar, de Love of Lesbian

6. Felices los cuatro, de Maluma

7. Teléfono, de Aitana

8. Al cantar, de Rozalén

9. Soy rebelde, de Jeanette