Hay veces que a la tecnología la carga el diablo. La BBC ha sido duramente criticada en las redes sociales por un error cometido el viernes durante la retransmisión de la boda de Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, y Jack Brooksbank.

En un momento de la ceremonia, un comentarista aseguró: "Que hermoso vestido, le queda perfecto". El problema es que ese comentario, en los subtítulos de la cadena, apareció como: "Qué hermosos pechos".

The BBC's subtitles during a #RoyalWedding news report made QUITE the error. As Eugiene left the car a presenter said "what a beautiful dress." Unfortunately the subtitles said "What a beautiful breasts." (h/t @Ollie_Bayliss ) pic.twitter.com/mZx53KUaaP

Fueron muchos los usuarios que lo vieron y mostraron su perplejidad en Twitter, hasta tal punto que un portavoz de la cadena tuvo que admitir el error, del que culpó al software de reconocimiento de voz.

BBC statement: "Our live subtitling service produces accuracy levels in excess of 98% but, as with all broadcasters, there are instances - particularly during live broadcasts - when mistakes happen. On this occasion the voice recognition subtitling software made an error."