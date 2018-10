El espeluznante parecido con el que Chris Pratt ha triunfado en redes

Una foto de la infancia de Chris Pratt ha revelado el espeluznante parecido que el actor tenía con uno de los personajes más temidos del cine: Chucky, el muñeco diabólico. De hecho, ha sido el protagonista de Jurassic World el que ha hecho la comparación en su cuenta de Instagram.

