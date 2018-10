El reivindicativo discurso de Martin Scorsese en defensa del arte en los premios Princesa de Asturias

Con una dilatada carrera a sus espaldas, Martin Scorsese lo ve más claro que nunca: el cine está vivo, como ha explicado en su discurso en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias, en los que ha recibido el galardón de las Artes este viernes. Para ello, el cineasta ha puesto de ejemplo a un director español, Luis Buñuel.

"Las películas de Luis Buñuel están más vivas y son más actuales que los tuits. No existe una película antigua, sino una que no has visto", ha relatado el director de Taxi Driver.

Y hablando de que el cine no envejece, Scorsese ha tenido unas palabras para los jóvenes que se unen al séptimo arte recordando sus propios comienzos: "No podía descansar hasta que terminaba aquella película de esa manera. Los jóvenes pueden hacer cine con cualquier cosa, ya no hay excusas", ha explicado respecto a la cantidad de herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías y ha resaltado la energía de las generaciones venideras.

Sin embargo, el mayor ímpetu de Scorsese ha llegado con el trato que se le da al arte en la sociedad actual. "En los aspectos prácticos de la sociedad el arte es muy frágil, se trata como si no fuera esencial para la vida, como si fuera ocio, pero el arte resiste", ha explicado. Finalmente, el director ha vuelto a hacer un guiño a la cultura española y ha mencionado Don Quijote de la Mancha.