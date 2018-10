7 claves para conocer las novedades de hoy del caso Khashoggi

El caso Khashoggi ha copado hoy los titulares de la prensa mundial, por dos motivos: las novedades policiales que se han conocido respecto al asesinato del periodista saudí a manos de agentes de su propio país -la crítica a Riad se paga hasta con la vida- y las nuevas preguntas que se han planteado, a raíz de la comparecencia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que se esperaba esclarecedora y no lo ha sido apenas.

Por si te has perdido ante la avalancha de información, a continuación te damos las claves de esta jornada intensa y fúnebre.

Queda claro -ya no hay que hablar de "supuestos" o "hipotéticos"- que Jamal Khashoggi no vive, que fue asesinado el 2 de octubre cuando fue al consulado de su país en Estambul para hacer un trámite para poderse casar. Y que su muerte fue planificada con tiempo y no fruto de accidente o complicación alguna.

Al fin, 21 días después de su desaparición, se han encontrado los primeros restos del cadáver "descuartizado" del periodista saudí, según ha asegurado la cadena británica Sky News. El medio, que no concreta sus fuentes, ha añadido que la cara del columnista fue "desfigurada" por sus verdugos. Los restos fueron hallados en el jardín de la residencia del cónsul saudí, Mohamed Otaibi, quien regresó a Riad el 16 de octubre; el Gobierno de Ankara llevaba días presionando a Riad para poder acceder a la legación donde se produjo el crimen, protegida por inmunidad diplomática, y justo un día antes de que equipos turcos la registraran fue cuando se marchó el funcionario.

Sky Sources: body parts of journalist Jamal Khashoggi who was killed in the Saudi consulate in Istanbul have been found