Aitana reconoce el gran error de su libro y explica por qué lo cometió

Desde que publicó su libro el 18 de octubre, a Aitana le han llovido las críticas. La triunfita reconoció que necesitó "ayuda de un coach" para utilizar las palabras en La tinta de mis ojos, por lo que la acusaron en redes de reconocer públicamente haber recurrido a un negro. "Nunca he hecho un libro en mi vida, yo no escribo, no sé ni cómo hacerlo. Siempre he tenido faltas de ortografía y nunca me he sabido expresar muy bien", explicó la cantante de Teléfono.

Por otro lado, la autoría de las ilustraciones ha sido otro de los focos de la polémica de su libro. Por eso, la cantante ha querido zanjar la polémica reconociendo su error y explicando qué le llevó a cometerlo:

"En mi libro aparecen tres retratos, dos de ellos (dos de los rostros) están firmados por un documento de derechos de imagen porque yo misma quise encargarme de que eso quedara listo y bien hecho (básicamente porque las cosas funcionan así y es así como tienen que funcionar). En cuanto al tercer retrato lo dibujé hace dos años con una fotografía que encontré en Tumblr, ni siquiera estaba etiquetada la autora de dicha fotografía y además lo hice para mi blog de dibujo en segundo de Bachillerato. Estuve buscando durante un tiempo de dónde pude sacar esa fotografía y cuando la encontré de nuevo en Tumblr no ponía ni de quién era la fotografía ni quién era ella. Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío. Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro. Es lo más correcto y lo más coherente. Gracias".