Estos muñecos y juegos fueron creados por estudios de diseño de todo el país.

Jovencita con pensamientos brillantes

Grgrrgrrr

Esta joven es un juguete de madera para árboles de Navidad hecho por el estudio de la familia Grgrrgrrr, con sede en la ciudad siberiana de Tomsk. Pintada a mano y de estilo retro, la pequeña figura recuerda a los adornos navideños anteriores a la Revolución.

Familia canina

MikheevManufactory

El estudio de la familia Mijéiev de Smolensk fabrica juguetes sólo de preciosa madera y aceite de linaza. Este conjunto de perros consiste en cuatro figuras, y cada curva y hendidura se hace de manera que puedan ser combinadas en una amplia variedad de formas. ¡Según los fabricantes, los juguetes pueden incluso ser mordidos sin problema!

Gnomos del arco iris

Raduga grёz

Estos gnomos son fabricados por el estudio familiar Raduga grёz (Fábrica de ilusiones, en español) con sede en Moscú. ¡Sus fundadores están seguros de que un juguete de madera es mejor que una docena de plástico! El superventas del estudio es un equipo de gnomos del arco iris. Hay 12 de ellos, como meses en un año. Los rasgos faciales de los gnomos están sólo ligeramente perfilados, lo que es algo deliberado: así puedes decidir por ti mismo si el gnomo está triste, feliz, aburrido o sonriente. Un detalle importante es que los gnomos no tienen sombrero.

Kit para hacer un retrato

SHUSHA

El enfoque de diseño del estudio Shusha de Moscú se basa en las tradiciones del arte ruso de finales del siglo XIX y principios del XX. Todos sus juguetes son intencionadamente minimalistas, en una alusión al lenguaje figurativo de las imágenes vanguardistas rusas. El concepto ya se ha ganado el favor de niños y adultos en Rusia, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea y China.

El kit Hacer un retrato te permite crear rostros con una amplia gama de emociones, edades y nacionalidades.

Familia de esquimales

MikheevManufactory

Otro éxito de MikheevManufactory es una encantadora familia de esquimales, grupo de personas que hoy habitan Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia y la región de Magadán en Rusia. El diseño minimalista elegido no es casualidad: la moderación y la sencillez son las señas de identidad del estilo de vida de estos habitantes del norte.

Nabo

Skazki dereva

El nabo (repka, en ruso) es uno de los cuentos más populares de Rusia, todos los niños se lo saben de memoria. No es de extrañar que este nabo magnético del estudio Skazki déreva (Cuentos de la madera) de Yaroslavl sea un gran éxito. Los juguetes están cortados de una sola pieza de madera y todas las figuras están pintadas a mano. El kit incluye un folleto con ilustraciones en ruso, inglés, alemán y francés.

Jugando se aprende a comer sano

SUSHA

Usando piezas de madera, un chef inteligente ayuda a los niños a averiguar qué alimentos son comestibles y cuáles no. Saborea numerosas exquisiteces, pero no come nada que no sea comestible (las piezas ""no comestibles" no caben en la boca del chef).

BUKASHKA

Los juguetes de madera hechos en la fábrica Bukashka tienen que ser aprobados por un grupo de enfoque infantil antes de salir a la venta. La producción comenzó hace poco, en 2017, pero el equipo de la fábrica ya ha producido seis tipos de juguetes, incluidos los educativos, con piezas enhebradas en cordones, sonajeros y otras maravillas.

Este artículo fue escrito por Daria Amínova para Russia Beyond