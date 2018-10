Rivera avisa a VOX de que se va "incomodar" en el acto de Alsasua

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avisado este lunes a Vox de que "se va a incomodar" en el acto organizado por la plataforma civil de Cs para el próximo domingo en Alsasua (Navarra) porque allí se defenderán valores europeístas y se pondrá en valor el discurso de políticos como Manuel Valls.

Habrá que preguntar al líder de Vox, Santiago Abascal, y a los miembros de su partido que acudan a Alsasua el 4 de noviembre, ha dicho Rivera en una rueda de prensa tras la Ejecutiva, por qué participarán en esta iniciativa, a cuyos participantes critican y con la que no comparten sus valores ni su europeísmo.

De esta manera, ha contestado a las críticas que Abascal ha hecho a través de su cuenta de Twitter del candidato a la Alcaldía de Barcelona, apoyado por Cs, después de que éste afirmara que había que establecer un cordón sanitario a los populismos de ultraderecha y de izquierda, citando expresamente a Vox y a Podemos.

Abascal ha escrito en un tuit que Valls "no tiene ni idea de lo que pasa en España" y que entiende que en Francia tampoco le aguantan, pero que eso no es culpa de Vox. "Vete a Martinica o algo Valls", ha concluido.

Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo @manuelvallshttps://t.co/uboFQRJjwz