Emma Stone vive la experiencia más desagradable en un rodaje: "Mis órganos se movieron"

Todo parece idílico en Hollywood, pero los actores se enfrentan durante el ejercicio de su trabajo a situaciones desagradables. Emma Stone puede dar fe de ello. La protagonista de La la land visitó El show de Graham Norton (BBC) y confesó una dura anécdota del rodaje de La favorita, que llegará a los cines españoles el 4 de enero.

La intérprete comparte cartel en la película de Yorgos Lanthimos con Rachel Weisz y Olivia Colman. Junto a ellas protagoniza una historia ambientada en Inglaterra en el siglo XVIII. Por ello, Stone tuvo que lidiar con el corsé de su vestuario.

"The costumes were beautiful and historically accurate, but I couldn't f***ing breathe." #EmmaStone and #EddieRedmaye discuss the struggles of 'corset roles'. 👗 #TheGNShow