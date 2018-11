Ares Teixidó revela la enfermedad que le ha provocado una "pérdida de peso extrema"

"Ni anorexia, ni bulimia, ni ningún trastorno alimenticio". Después de tanta especulación, Ares Teixidó ha dejado claro que no padece ninguna de esas enfermedades. La periodista ha perdido tanto peso por la diabetes, según ha confesado en su cuenta de Twitter y en su perfil de Instagram.

La exconcursante de GH VIP (Telecinco) ha publicado una imagen con un mensaje en el que ha revelado cómo ha afrontado el diagnóstico y qué síntomas tenía:

"DIABETES. Es la enfermedad que me han diagnosticado hace unos días. Ni anorexia, ni bulimia, ni ningún trastorno alimenticio de los que muchos me habéis adjudicado por aquí, muy a la ligera, debido a mi visible y extrema pérdida de peso de un tiempo a esta parte. Adaptarme y asumir mi enfermedad no ha sido fácil, pero cada día estoy mejor. Poco a poco. Os hablo de ello en mis stories, para el que me quiera escuchar. Pese a todo, estoy feliz. Feliz porque hace unos días me despierto y me encuentro bien. Sin sentirme fatigada, cansada, irritable, con cambios repentinos de humor, sin esa sed extrema, sin dolor cuando tengo hambre, sin visión borrosa, sin picores en la piel, sin hormigueo en los pies y sin perder peso. Todo eso ha desaparecido con un buen control de mi enfermedad y gracias a la insulina: mi nueva mejor amiga. A eso, súmale que he vuelto a trabajar a #LosInfiltradosDeGol. ¿Es o no es razón para estar feliz?".

Ares Teixidó ha estado en el punto de mira en los últimos meses después de que se le relacionara con David Bustamante tras la ruptura de éste con Paula Echevarría. La periodista concedió este miércoles una entrevista a la revista Lecturas en la que hablaba de su supuesta relación con el cantante.