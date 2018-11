Carmen Calvo: "El presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña"

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, y Dolores Delgado, ministra de Justicia, han defendido la decisión de la Abogacía del Estado de no incluir la rebelión en su escrito de acusación contra los políticos catalanes presos, en contra del criterio de la Fiscalía.

Delgado afirma que la Abogacía del Estado "ha actuado con criterios de profesionalidad" y con "criterios técnicos y jurídicos", y que existe "un debate sobre qué ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno dice que el Ejecutivo no ha cambiado de criterio, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace en mayo de este año, durante una entrevista en Espejo Público (Antena3), que los políticos presos habían cometido rebelión.

"El presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña", ha dicho la vicepresidenta de forma tajante. Después, Calvo ha matizado que se refiere a su etapa como jefe del Gobierno.

Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMinpic.twitter.com/tLHl1GuarA — Europa Press (@europapress) 2 de noviembre de 2018

Estas son las palabras de Pedro Sánchez: "Yo creo que lógicamente lo es. Si no hay altercados públicos, eso no significa que no haya un delito de rebelión como efectivamente se produjo".

"No ha habido cambio de posición porque es la primera vez que ha habido pronunciamiento como Gobierno", ha explicado Calvo, quien ha restado importancia a las divergencias entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Preguntada por si esta decisión de la Abogacía pueda ser considerada como un gesto político hacia Cataluña, la ministra de Justicia ha reconocido no tener "ni idea". "No es una cuestión de gestos", ha sentenciado.