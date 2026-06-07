Si no puedes con la IA, véndele tu casa: el plan para que 143 familias vendan su barrio a los centros de datos por más de 500 millones

Convivir entre un centenar de centros de datos puede llegar a ser insoportable. Es el caso de The Regency, un vecindario de 143 viviendas en el condado de Loudoun, Virginia, donde se encuentra el famoso "callejón de los Centros Datos", que alberga alrededor de 200. Se trata de la mayor concentración del mundo. Mital Gandhi, uno de los vecinos del barrio, ha encontrado un negocio en todo esto.

A medida que la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo, y según informa Business Insider, Estados Unidos se apresura a construir infraestructura para mantenerse al día, y en lugares como el norte de Virginia, algunos residentes afirman que está invadiendo drásticamente sus vidas. Gandhi fue uno de los afectados por estos grandes centros de datos. "Se les puede ver desde el porche de mi casa. A veces se les oye desde la piscina. No me agrada oírlos ni estar rodeado de ellos".

El cambio de vida en esta comunidad de vecinos es el vivo ejemplo de como la tecnología ha cambiado la forma de vida. No obstante, una nueva encuesta de Gallup, consultada por el medio de comunicación, reveló que el 71 % de los estadounidenses no quiere que se construya un centro de datos en su localidad.

Tras años de ruido constante, Gandhi tuvo una idea. Como expresidente de la asociación de propietarios de The Regency y promotor inmobiliario quiso lograr que toda su comunidad aceptara vender sus propiedades a una empresa constructora de centros de datos por 4,4 millones de dólares por acre. Es decir, la operación estaba valorada en más de 500 millones de dólares.

Independientemente del resultado, el protagonista considera que sus esfuerzos fueron heroicos. "Este es el mejor escenario posible para nuestras vidas en este momento", asegura en su conversación con el periódico. "Darles una oportunidad a 143 familias, que potencialmente solo se presenta una vez en la vida, es probablemente una de las mejores cosas que he hecho en mi vida".

"Mi esposa cree que estoy loco"

Nada más tener la original idea, llamó a su vecino de enfrente Walt Purnell, residente de The Regency desde 1999 y expresidente de la asociación de propietarios. "Un día me llamó y me dijo: 'Mi esposa cree que estoy loco, pero en lugar de aguantar todas estas quejas de los vecinos sin parar, ¿por qué no vendemos toda la urbanización?", asegura en conversación con Business Insider.

"Y le dije: 'Mital, estoy de acuerdo con tu esposa. Estás loco. Jamás vamos a conseguir que 143 propietarios se pongan de acuerdo'. Y él me respondió: 'Bueno, puede que sea así, pero me gustaría poder presentarles una oferta y que ellos decidan", continúa el residente de 80 años.

Gandhi cree que alrededor del 60% de los vecinos están a favor de vender. Cuando él y Purnell encuestaron a sus vecinos sobre la propuesta inicial, 138 de 143 hogares dijeron que aceptarían el trato si el precio era adecuado. Pero lo que menos les gustó, fueron los tiempos: unos siete años para completarse la operación.

"¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir alguien si la respuesta es que no puede monetizar uno de sus mayores activos durante un tiempo? Entonces, la compensación para mitigar ese riesgo debe ser adecuada, y el precio de compra también debe serlo", asegura uno de los residentes en declaraciones al diario.

Según el medio de comunicación, el posible comprador de The Regency es un desarrollador de centros de datos que arrendaría la propiedad a un proveedor de servicios en la nube como Amazon Web Services o Google. La identidad de ambas partes se mantiene en secreto mediante acuerdos de confidencialidad, pero la publicación especializada en centros de datos Data Center Dynamics informó que ambas son ya importantes empresas en el condado.