Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ni paella ni churros: el postre que ha dejado sin palabras a unos estadounidenses al puntuar la gastronomía española
Sociedad
Sociedad

Ni paella ni churros: el postre que ha dejado sin palabras a unos estadounidenses al puntuar la gastronomía española

Un conocido canal de YouTube da a probar los clásicos de nuestra cocina a un grupo de norteamericanos y el ganador indiscutible no es el que todos esperaban.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Leche frita
Leche fritaGetty Images

Al pensar en la gastronomía española, la inmensa mayoría de los extranjeros la asocian automáticamente con nuestros platos más icónicos y exportados a nivel mundial: la paella valenciana, la tortilla de patatas, el jamón ibérico o el pulpo a la gallega.

Sin embargo, un reciente experimento culinario ha roto por completo los esquemas. El canal de YouTube People vs. Food ha puesto a prueba los paladares de un grupo de norteamericanos, dándoles a degustar y puntuar una amplísima variedad de comida y bebida puramente española. Y el producto que se ha coronado como el rey absoluto seguro que sorprende a más de uno.

El triunfo inesperado de la leche frita

Tras catar clásicos de nuestra hostelería como la sangría, la paella, el gazpacho, la fabada asturiana o la fideuá, el ganador definitivo no ha sido un plato salado, sino un postre de toda la vida muy tradicional en nuestro país: la leche frita.

Para los que no estén familiarizados con su elaboración, se trata de un dulce tradicional que parte de una masa espesa a base de leche, harina y azúcar. Una vez que se enfría y solidifica, se corta en porciones cuadradas, se pasa por harina y huevo, y se fríe en la sartén hasta que queda bien dorada. El toque final, y el más adictivo, es rebozarla generosamente en una mezcla de azúcar y canela, a veces con un ligero aroma a limón.

"Es lo que un churro desearía ser"

Las reacciones de los estadounidenses al enfrentarse por primera vez a este manjar no tienen desperdicio. Antes de morderla, la textura exterior los desconcierta: “¿Por qué es tan blando?”, mientras que otra exclama: “¡Es como una nube!” (en referencia a los clásicos marshmallows americanos).

Pero la verdadera locura se desata al probarla, logrando la aprobación unánime de todos los comensales. “Un interior suave y cremoso con un exterior azucarado”, apunta uno de ellos, alucinando con el contraste de texturas. Otro de los participantes va un paso más allá y lo compara con nuestro dulce más internacional para piropearlo: “Esto es lo que un churro desearía ser".

Además, los catadores subrayan el equilibrio perfecto de su sabor, un contraste enorme frente a la típica repostería estadounidense.No es nada empalagoso. El toque dulce que se nota viene del azúcar con canela que lo recubre”, concluye.

Gracias a este aluvión de halagos, la inmensa mayoría de los participantes decidió colocar a la leche frita en lo más alto del podio. La medalla de plata, que tampoco pasó desapercibida y arrasó entre los críticos, fue para otra joya de nuestra corona culinaria: el contundente y meloso rabo de toro.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

el huffpost para Ambar 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos