Israel ataca el sur de Beirut y rompe las condiciones del alto el fuego renovado esta semana

Israel vuelve a incumplir su palabra. Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado este domingo los barrios del sur de Beirut, considerados el principal bastión del partido-milicia chií Hezbolá, en un ataque que deja por ahora dos muertos y 11 heridos y constituye una violación de las condiciones estipuladas en la renovación del alto el fuego acordadas el pasado miércoles entre los gobiernos de Líbano e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han informado de este ataque y han esgrimido que es "en respuesta" a los ataques de Hezbolá contra territorio israelí de esta misma mañana. El bombardeo dirigido contra dos apartamentos en el área de Mreijeh-Tahwita al-Ghadir ha dejado dos muertos y 11 heridos, según el informe preliminar de la agencia oficial de noticias de Líbano, NNA.

"Conforme a las órdenes del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Katz, las FDI han atacado los centros de mando del barrio de Hadahiya de Beirut en respuesta al ataque de Hezbolá sobre territorio israelí", ha publicado la oficina de Netanyahu en redes sociales.

La aviación israelí ha bombardeado así la zona de Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa, a pesar del acuerdo de alto el fuego suscrito la semana pasada entre Líbano e Israel con la mediación de Estados Unidos precisamente para evitar una ofensiva aérea israelí contra Beirut.

En esta ocasión, las Fuerzas Armadas israelíes no han emitido aviso previo alguno anterior al bombardeo, pese a que habitualmente piden a través de su portavoz en árabe, Avichai Adrai, la evacuación de las zonas que van a atacar para evitar víctimas civiles.

Las Fuerzas Armadas israelíes habían informado previamente de la intercepción de dos cohetes lanzados sobre el territorio del norte de Israel, el primer ataque de Hezbolá sobre suelo israelí desde el miércoles, cuando se publicó el acuerdo entre Israel y Líbano.

Netanyahu afirma que "Hezbolá está en desbandada"

Poco antes del ataque, Netanyahu ha afirmado que "Hezbolá está en desbandada". "Estamos golpeándolos muy duramente y sabemos que Hezbolá está en desbandada. No vamos a permitir que disparen contra nuestro territorio ni contra nuestras comunidades. Vamos a actuar en consecuencia", ha apuntado en declaraciones previas al Consejo de Ministros semanal.

Netanyahu ha destacado que las fuerzas israelíes "han eliminado a 350 terroristas solo en la última semana". "Han capturado el Alto de Beaufort, donde se ha descubierto un enorme complejo subterráneo", ha explicado en referencia a la estratégica fortificación de la época de las Cruzadas situada en la ribera noroeste de la curva oriental del río Litani.

"Estamos terminando la completa eliminación de las poblaciones terroristas situadas junto a nuestra frontera", ha añadido en referencia a los bombardeos, desplazamiento forzoso de población hacia el norte y demoliciones de edificios en la zona más cercana a la frontera con Israel.

Promete llegar a controlar el 70% de Gaza

También se ha referido a las operaciones en Judea y Samaria (Cisjordania) y en la Franja de Gaza, donde asegura que ya controlan el 60% del territorio y que "pronto llegaremos al 70%", lo que supondría ir más allá de la Línea Amarilla pactada para el repliegue de las fuerzas israelíes en el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025.

Asimismo ha destacado la respuesta de las fuerzas de seguridad que han abatido a un "terrorista" en Sharon después de que matara a un israelí. El incidente ha ocurrido concretamente en Kochav Yair, en el lado israelí de la parte norte del muro de separación levantado por las autoridades israelíes en suelo de Cisjordania.