Un escritor de EEUU se va de viaje dos semanas y alucina por cómo ven ahora al país por Trump

El escritor y periodista estadounidense Jeff Pearlman ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@jeffpearlmanauthor), donde acumula ya más de 360.000 seguidores, hablando sobre cómo ven en el extranjero a EEUU desde que Trump ha llegado de nuevo a la Casa Blanca.

"He estado esperando para hablar de esto y estoy muy entusiasmado con esto y estoy muy entusiasmado, estuve fuera del país por dos semanas. Estuve en Europa, mi esposa y yo fuimos a Francia y a Suiza, pero lo que me pareció realmente fascinante fue no esforzarme por hablar con la gente sobre política en ese viaje", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 130.000 visualizaciones.

Ha revelado que, cuando le dijo a varias personas durante el viaje que era estadounidense, una de las principales reacciones fue "odio a Trump" o "Trump es malvado" y, sobre todo, una pregunta que se repetía: "¿Qué demonios está pasando en América?".

"Tu presidente está loco"

Otra de las reacciones que ha visto es la de "tu presidente está loco" y otra que no se esperaba para nada es que Trump "está impactando realmente al mundo entero de maneras horribles".

"Conocí a gente en Francia donde decían: todo ha subido de precio y ya es caro debido a tu estúpido presidente y su guerra. Conocí gente en Suiza de la misma manera, que ya es un país supercaro y todo ha subido de precio", ha relatado.

Sin embargo, la reacción más habitual es de desconcierto y asombro ante el hecho de que "este país que se percibe como esta nación de libertad y expresión y justicia y experimentación e individualidad haya sido secuestrado y tomado como rehén por este idiota [Trump] y su alegre grupo de idiotas".

"La reacción general es que EEUU se ha equivocado"

"La gente lo sigue muy de cerca, sí lo hacen. La reacción general es que EEUU se ha equivocado y necesitamos que ustedes vuelvan a la normalidad", ha añadido.

Ha concluido diciendo que "no hay discusión en este momento de que no haya mejores lugares para vivir, amo este país y seguiré viviendo aquí y seguiré luchando, ejerciendo mi voz de la mejor manera que pueda".