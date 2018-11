Toñi Moreno ya no es la presentadora de Viva la vida. Este domingo se ha despedido del magazín de Telecinco, donde le tomará el testigo Emma García, para dar su salto a Cuatro. A partir del lunes 5 de noviembre, conducirá el programa Mujeres y Hombres y Viceversa.

Ha sido un año y medio al frente del programa, del que se ha despedido con un brevísimo discurso. Sólo un minuto le ha dejado la dirección del programa para sus últimas palabras, en las que ha conseguido mantener a raya las lágrimas.

"Lo primero que voy a hacer es quitar hierro a esto", ha dicho para dar paso a la promo de su nuevo programa. Un breve vídeo al que le han seguido una confesión: "Estoy un poco temblona".

Había perdido la confianza en mí misma, hasta que me llamaron estos señores de Mediaset y me dijeron 'vamos a apostar por ti.

"No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos este proyecto, Viva la vida, acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Había perdido la confianza en mí misma, hasta que me llamaron estos señores de Mediaset y me dijeron: 'vamos a apostar por ti", ha dicho justo antes de comenzar con los agradecimientos.

"Apostar por alguien que está triunfando es muy fácil pero apostar por alguien que en ese momento no tiene ningún proyecto en televisión, que viene de fracasar, es muy difícil", ha seguido.

Moreno ha dicho que siempre ha estado "muy agradecida" a la cadena: "Me daban un proyecto que se llamaba Viva la vida, que no hay un nombre más bonito para un programa. En este Viva la vida me habéis dejado vosotros, porque si no nos veis yo ya estaría en mi casa. Me habéis dejado ser yo, me habéis dejado ponerme zapatillas, me habéis dejado equivocarme, me habéis dejado llorar, me habéis dejado reír...", ha seguido.

Y ha terminado con una reflexión: "Gracias a los que estáis ahí, sobre todo al equipo de Cuarzo, a Mediaset, porque me habéis enseñado a hacer televisión. No todos los proyectos son iguales y para mí este siempre será una maravilla de las maravillas, el proyecto de mi vida. Viva la vida, gracias".

Toñi Moreno, sobre su experiencia en Telecinco