Elena Rivera: "Con Ricardo Gómez he caminado de la mano. Y nos vamos igual, de la mano"

Elena Rivera no ha querido esperar a la emisión de su último capítulo en Cuéntame cómo pasó (TVE) para despedirse de la serie que le abrió los brazos a los 12 años y en la que ha permanecido 13. La actriz ha enviado una carta a Hola.com para recordar todo lo bueno que le ha dado la ficción. Además, ha aprovechado su cuenta de Instagram para desvelar lo que les pasará a todos los seguidores de la serie cuando vean el final de la temporada este jueves.

¿Estamos preparados para lo que se viene encima este jueves?

Love Of My Life #Cuéntamepic.twitter.com/KyiHrEx6ZH — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) November 25, 2018

"El día que todo empezó para mí en Cuéntame, canté. En una sala de oficina anodina, delante de una cámara, canté. Tenía 12 años", comienza su relato titulado Un adiós en la mano.

"Todavía hoy me sorprendo de la madurez con la que afronté esa situación y de la confianza ciega que mis padres depositaron en mí. Pero lo cierto es que ellos siempre han confiado en mí. Son el cimiento de todo cuanto he construido y la fuerza para afrontar lo que esté por venir", explica.

Y la carta continúa explicando cómo conoció a su pareja en la ficción. "Después de aquella hubo otra prueba más. La definitiva, en plató. En San Genaro. Y allí ya estaba él, la misma persona que me ha acompañado en estos más de 13 años en Cuéntame cómo pasó; y la misma persona que agarraba mi mano en nuestro último día de rodaje en la serie: Ricardo Gómez. Con él he caminado de la mano. Y nos vamos, igual: de la mano", relata.

Gómez sigue siendo el protagonista de uno de los párrafos más emotivos del mensaje de la actriz: "Y de Cuéntame me llevo a Ricardo, un compañero con el que he hecho el viaje más importante de mi vida profesional y con el que he podido crear un vínculo que trasciende la pantalla. Un compañero con el que puedo adivinar, con tan solo una mirada, lo que está pensando, lo que está sintiendo. Un compañero junto al que he crecido y al que, en cierto modo, desde siempre he intentado proteger. En este mundillo tan competitivo y tan lleno de caretas, el talento se vuelve frágil; se torna centro de muchas envidias e intereses... y Ricardo desbordó talento desde pequeñito. Rompe el plano con su verdad. Si Cuéntame es la serie icónica que ha llegado a ser es, en gran medida, por la mirada inocente de ese niño que es ya uno de los mejores actores de su generación".

Después de dedicar unas agradecidas palabras al público que le ha seguido durante más de una década, Elena Rivera ha destacado que se marcha tranquila. "Con la satisfacción de saber que ese último capítulo quedará para la historia. Al menos para nuestra historia personal; la de Ricardo y la mía. La de dos compañeros que nos queremos, que nos respetamos, que nos admiramos y que hemos ido de la mano hasta el final", escribe.

Y, finalmente, dice adiós: "El final de una etapa personal y profesional. Pero también el inicio de una nueva aventura. En eso consiste la vida. Hasta siempre, Cuéntame".