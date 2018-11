Todavía no ha empezado el mes de diciembre y ya están prácticamente todos los anuncios típicos de cada Navidad. El 14 de noviembre conocimos el de la Lotería de Navidad y este jueves se han hecho públicos otros dos clásicos: el de turrones El Almendro y el de cava Freixenet. Sin embargo, este último no tiene mucho que ver con lo que nos tiene acostumbrados. En las imágenes no se ve nada de las míticas burbujas con mallas brillantes, ni con rostros famosos como en campañas de años anteriores.

Según anunció la compañía catalana en su presentación, el anuncio de este año, titulado Celebra a tu ritmo, pretende abrirse a un público más joven y ampliar el consumo de cava más allá de la Navidad. Por eso, se plasman cuatro celebraciones que no tienen nada que ver entre sí y que no son ni navideñas ni lujosas: una familia que se reúne para comer, una pareja joven que baila en su apartamento, un grupo de jóvenes que hace una fiesta con bengalas en la playa y, por último, una fiesta donde sí se aprecia el tono dorado clásico.