Kate McLaughlan es una profesora de una escuela de Port Glasgow, en Escocia, cuya carta dirigida a los padres de sus alumnos está arrasando en redes sociales.

Allí los niños suelen hacer un regalo de Navidad a sus maestros. En lugar de verse llena de bombones u otros pequeños detalles, como le ocurrió el año pasado, esta profesora ha tenido una idea genial para dotar de sentido a esa tradición y aprovechar para que los niños extraigan una valiosa lección.

Con esa intención, el 28 de noviembre le envió una carta a los padres en la que les proponía que en su lugar, quienes quisieran hicieran una donación a un banco de alimentos. Algunos, como Linsey Milloy, que compartió una fotografía de la misiva en su cuenta de Facebook, están aplaudiendo su iniciativa (puedes leerla íntegra traducida a continuación).

Queridos padres/cuidadores

Las navidades están al caer y aunque es mi época favorita del año puede ser muy estresante. El año pasado estuve totalmente sobrepasada por los bien pensados regalos que los niños me hicieron pero este curso me gustaría intentar reducir vuestro estrés un poco y pediros que no me regaléis nada. Me gusta mucho mi trabajo y me siento afortunada de estar con vuestros hijos cada día.

Sé que a veces puede haber mucha presión por parte de los niños para comprar un regalo a su profe, así que he pensado aprovechar esta oportunidad para continuar con el tema de la responsabilidad social y que los niños se sumen.

En lugar de un regalo para el profesor me gustaría que apoyáramos al Banco de Alimentos Inverclyde. Os enviaré un sobre vacío (por favor, no pongáis vuestros nombres) en el que, si queréis, podréis hacer una donación.

La idea es que los niños los traigan y en la semana del 17 de diciembre contaremos el dinero y ellos mismos harán una lista de la compra, que realizaremos online, para donarla al banco de alimentos.

Por favor, no os sintáis obligados a donar y si elegís hacerlo, una libra es suficiente. Se trata de enseñar a los niños acerca de la generosidad y la amabilidad, no sobre recaudar cifras récord.

Si aún así los niños quieren darme algo, una felicitación hecha por ellos sería perfecto.

Gracias por vuestro apoyo.