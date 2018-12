El tremendo corte de Jordi Évole a Santiago Abascal en el último 'Salvados'

Salvados, el programa de Jordi Évole, vuelve este domingo a LaSexta con un reportaje de absoluta actualidad: Conociendo a Vox.

La cadena de Atresmedia ha comenzado ya la promoción de este nuevo programa de Salvados con un vídeo de apenas 20 segundos que ha provocado el aplauso de muchos de sus seguidores.

Porque en él se ve al líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, hablando de Évole en uno de sus mítines:

"El mismo Évole, que nos ha puesto pringando y luego nos pide una entrevista. Y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos", se le ve decir a Abascal.

Junto a él, aparece un rótulo en el que se puede leer lo siguiente: "Dijeron que no podíamos pasar pero ya estábamos dentro".

Porque, en efecto, el mitin había sido grabado por las cámaras de Salvados.

No querían que fuésemos

Pero ya estábamos dentro.

Domingo por 1a vez en Salvados

Hablamos d ellos

"Conociendo a VOX"pic.twitter.com/pKkykVpnV3 — Jordi Évole (@jordievole) 5 de diciembre de 2018

El reportaje de Salvados se emitirá justo una semana después de que la formación ultraderechista, que logró 12 diputados en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, no dejara entrar a su sede a periodistas de LaSexta y de CTXT.