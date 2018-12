El cantante Alfred García tiene previsto publicar este viernes su primer disco, 1016. Tras el estreno del primer videoclip De la Tierra hasta Martes, el exconcursante de Operación Triunfo 2017 ha anunciado este martes en las redes sociales el nombre de los cuatro cantantes que aparecen como colaboradores en el álbum.

Tres de estas participaciones eran obvias: Paula Jornet, actriz de la serie La Riera (TV3) y cantante, que interpreta Wonder; el vocalista de Love of Lesbian, Santi Balmes, que aparece en Let Me Go; yCarlos Sadness, que sale en No cuentes conmigo. Estos tres artistas ya aparecieron en la original campaña de Alfred para dar a conocer los nombres de los temas.

La sorpresa ha llegado con la cuarta colaboración, la más deseada, pero también la más inesperada. Amaia Romero, su expareja, participa con la canción en catalán Et vull veure (Te quiero ver). Este tema lo compuso García durante su estancia en la academia y se la enseñó a Romero el 3 de enero como regalo de cumpleaños.

Será su nuevo dueto juntos, después de que ambos enamoraran al público del programa de talentos con City of Stars y, posteriormente, se convirtieran en los representantes de España en el festival de Eurovisión con Tu Canción.

"Amaia tenía que estar en este disco, Et vull veure es una canción que compuse para ella el día de su cumpleaños y me parecía muy romántico la idea de que ella la cantara conmigo, es un regalo de los dos. Es un bonito recuerdo que define una etapa de mi vida", asegura Alfred en el vídeo.

Una tradición en Operación Triunfo

La aparición de Amaia en el disco de Alfred supone la recuperación de una tradición que se daba en los discos de los triunfitos de las primeras ediciones del programa Operación Triunfo, allá por 2002 y 2003. Las parejas que se formaban dentro de la academia luego interpretaban duetos en los álbumes debut.

Tras la primera edición del concurso, David Bisbal apareció en el primer disco de Chenoa, en el que ambos cantaron El alma en pie. La mallorquina también salió en el debut del almeriense, Corazón Latino, con la canción Vuelvo a ti.

Por su parte, David Bustamante cantó Nuestro mundo, en el primer disco de Gisela, Parte de Mí. La relación entre ambos nunca se confirmó oficialmente, aunque los espectadores sí lo intuyeron.

La segunda edición también continuó con esta tradición. Hugo Salazar apareció en el disco de Nika, Quién dijo que era el fin, en la canción Solo con mi voz. La madrileña cantó Duermes en el debut del sevillano, El héroe de tu vida.