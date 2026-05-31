El director de Carrefour confiesa un secreto de su negocio: "No ganamos dinero con las gasolineras, es un gancho"

A lo largo de los últimos meses, los combustibles (ya se trate de gasolina o de diésel) se han convertido en protagonistas de numerosas conversaciones cotidianas. El motivo ha sido el gran encarecimiento que han experimentado desde que el pasado 28 de febrero la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán diera comienzo a la guerra en Oriente Medio, de donde sale gran parte de la producción de petróleo a nivel mundial.

La mayoría de consumidores comparan entre las distintas gasolineras para encontrar el combustible al mejor precio posible. En ese sentido, recientemente el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, ha reconocido que el hecho de tener gasolineras en muchas de sus superficies a precios competitivos es un simple reclamo para que la gente acuda al supermercado, ya que no les reporta beneficios económicos directos.

En una entrevista en el programa Esprit d’Entreprise ('Espíritu emprendedor', en español) de Le Figaro TV, Alexandre Bompard ha asegurado que "no ganamos dinero con las gasolineras, es un gancho".

"El combustible es un producto reclamo, hay competencia con otros distribuidores, como Total… No obtengo ningún margen con él", ha asegurado el director general de Carrefour, quien la pasada semana fue reelegido para seguir comandando la cadena de supermercados francesa con un cuarto mandato.

En ese sentido, Alexandre Bompard ha subrayado que "mi interés es que el cliente de Carrefour piense que la cadena juega limpio" a la hora de fijar los precios para que confíe en la compañía.

Respecto a la relación de Carrefour con TotalEnergies, una petrolera francesa que es a la vez refinera y distribuidora, el director general de la cadena de supermercados ha explicado que "no me vende a mí, a Carrefour, al mismo precio al que se vende a sí misma; por supuesto, se lleva un margen, es normal, es su trabajo como refinera. Cuando actúa como distribuidor, puede fijar un precio máximo, algo que yo no puedo hacer, ya que he comprado más caro".