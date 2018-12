El fisioterapeuta Miguel Ángel Silvestre Vara, falleció este martes a los 65 años después de una larga enfermedad. Se trata del padre del actor Miguel Ángel Silvestre.

Silvestre se ha trasladado a Castellón, su ciudad natal, para el entierro, donde se le ha visto acompañado de su familia y de su expareja, la también actriz Belén López.

Desde ahí, el intérprete de Velvet oSin tetas no hay paraíso le ha rendido un especial homenaje en sus redes sociales donde le ha dedicado unas emotivas palabras y ha compartido una imagen de su infancia junto a él y su hermana mayor, María.

"Mi padre dio su vida por mi. Me permitió elegir a pesar de quitarse él", ha empezado el actor, que ha recordado uno de los momentos vividos junto a su progenitor cuando una de sus novias le dejó. "Me dio sus horas de sueño en más de una ocasión. Recuerdo un verano en el que lo desperté a las 2 de la madrugada porque mi novia se había enamorado de otra persona y me dedicó un paseo por la playa hasta las 7:35 de la mañana cuando él, ejerciendo de padre, decidió por mi que ya era momento de descansar y volver a empezar", ha detallado.

El intérprete ha contado en la publicación, que tiene 82.000 Me gusta en solo una hora, que su padre nunca le restringió nada y que apoyó incluso su afición al tenis durante la infancia. "Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que el no había tenido. Me siento muy afortunado de haber tenido un padre tan generoso", ha añadido.

El actor ha agradecido también la asistencia a todos aquellos amigos que han acudido al tanatorio y gracias a los cuales ha descubierto que su padre "tenía una gran bondad". "Ayer se marchó mi padre, y el amigo al que llamaba a la hora que fuera para compartir una emoción", ha concluido en el pie de foto de la imagen.