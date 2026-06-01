Expediente disciplinario para el antidisturbios que empujó a una profesora en València

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió por la espalda a una docente que se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.

Según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en esta comunidad, la mujer ha presentado una denuncia por los hechos, que pueden verse en varios vídeos donde se la ve de espaldas caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra provocando su caída en el suelo.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido este lunes una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, que inicia su cuarta semana con las negociaciones en punto muerto entre los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) y la Conselleria de Educación.

Delegación del Gobierno: "Inaceptable"

Bernabé ya adelantó este domingo en un mensaje en X que calificaba de "inaceptable" el vídeo que ya circulaba por las redes sociales en el que se ve a un policía nacional golpeando por la espalda a una mujer que participa en una protesta de profesores en València, y anunciaba que se investigarían los hechos para "depurar responsabilidades".