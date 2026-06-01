Feijóo y su misión de camelarse a PNV y Junts: ofrece "decencia, elecciones" y a Vox fuera del Gobierno

Dos partidos y un destino es la canción que debe sonar permanentemente en la cabeza del presidente del Partido Popular y principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los escándalos que rodean al Partido Socialista ocupan las portadas de todos los periódicos y el desgaste del Gobierno es algo que perciben desde Génova. Parece que Pedro Sánchez está al caer después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire Díez, pero el líder de los populares debe sentenciar con un último golpe de gracia, algo que le coloque en la Moncloa después de cuatro años desde que llegara a Madrid con el único objetivo de llegar a ser presidente del Gobierno.

Ante esta situación, el papel que tomen los socios será determinante para que pueda variar el signo del poder en España. Dado que los partidos a la izquierda del PSOE están descartados por parte del Partido Popular, Feijóo tiene dos balas por las que apostar, dos partidos que podrían decantar la balanza a su favor: PNV y Junts.

"Hay 184 diputados que pedimos elecciones, ocho más que la mayoría absoluta", ha dicho el principal líder de la oposición este lunes en una entrevista en Telecinco.

Para que tanto vascos como catalanes otorguen su confianza en el gallego, Feijóo ha propuesto una moción de censura instrumental para que se convoquen elecciones. "¿Yo qué ofrezco? Decencia y elecciones", ha asegurado en la cadena de televisión.

"Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Solo quiero la decencia, limpiar las instituciones y convocar las elecciones", ha recalcado. "Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", ha proseguido reiterando que hará "todo lo posible" para cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo soy un aliado de dos planteamientos: De la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas de verdad están de acuerdo, ahí nos uniremos", ha resaltado.

A lo largo de los últimos días, la insistencia de los populares con ambos partidos nacionalistas ha ido aumentando progresivamente. Sin embargo, desde Génova no lo tienen tan sencillo debido a la aritmética parlamentaria a la que se enfrenten: sea cual sea la fórmula que se plantee, Vox deberá estar en la ecuación para que Sánchez caiga y, de ello, son conscientes tanto PNV como Junts.

El propio Aitor Esteban, líder de los nacionalistas vascos, aseguraba ante la prensa que "no contemplaban" impulsar una moción de censura encabezada por Feijóo. Junts, por su lado, afirmaba incluso que "no habían recibido ningún contacto ni propuesta para ello".

En ambos casos, la hipotética presencia de la extrema derecha en un Gobierno es una línea roja inamovible. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, recalcaba la semana pasada que su partido "jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder". Es más, recalcó que tras elecciones de 2023 ya impidieron un Ejecutivo en el que se encontrase Santiago Abascal. Feijóo ha tomado nota de las reclamaciones y este lunes ha asegurado que Vox no formará parte de un hipotético Consejo de Ministros.

"Primero convocaríamos elecciones y después decidirían los españoles", ha dicho recalcando que su prioridad es gobernar en solitario. "El PNV tiene q tomar una decisión: ¿va a vivir de rodillas?", se ha dirigido hacia la formación de Aitor Esteban. Junts también avisó al dirigente popular de que "no están para poner o quitar gobiernos".

Pese a todo, Feijóo también ha adelantado que no presentará una moción de censura "sin contar con los apoyos" debido a que "desviaría el foco" de la corrupción socialista. Las próximas semanas serán claves para ver si finalmente baja el suflé de los casos de corrupción como esperan en Ferraz o si, por lo contrario, los dos socios de la moción de censura cambian de rumbo y propician una moción de censura que, según Feijóo, "sería para adelantar elecciones".