Helena Rodero, farmacéutica con 25 años de experiencia, sobre los filtros minerales y los químicos de las cremas solares: "Lo que os han contado está totalmente desactualizado"

Saber cuál es el mejor protector solar se ha convertido en uno de los debates más habituales de esta época del año. Algunos conceptos como los filtros minerales, filtros químicos, ingredientes naturales o supuestos riesgos para la salud circulan constantemente en redes sociales cuando se habla sobre este producto estrella del verano.

Sin embargo, según la farmacéutica Helena Rodero, gran parte de la información que sigue difundiéndose sobre los filtros solares está basada en conocimientos que quedaron obsoletos hace más de una década. Con 25 años de experiencia en el sector, la especialista ha querido aclarar algunas de las creencias más extendidas sobre los protectores solares y explicar qué dice realmente la evidencia científica actual.

El mito de los filtros minerales y los químicos

Una de las ideas más repetidas sobre la fotoprotección es que los filtros minerales actúan reflejando la radiación solar como si fueran un espejo, mientras que los filtros químicos la absorben y la transforman en calor. Sin embargo, la farmacéutica Rodero asegura que esta explicación ya no se ajusta a la realidad. "Lo que os han contado está totalmente desactualizado", afirma.

De hecho, sostiene que quien siga explicando los filtros solares de esa manera demuestra no haberse actualizado en los últimos años. La farmacéutica explica que tanto los filtros minerales como los orgánicos funcionan principalmente absorbiendo la radiación ultravioleta y transformándola en una cantidad de calor tan pequeña que resulta imperceptible para la piel.

Qué son realmente los filtros minerales

Los protectores solares minerales suelen estar elaborados a partir de óxido de zinc o dióxido de titanio. Sin embargo, Rodero destaca que estos ingredientes no se utilizan en estado puro. "Están recubiertos de silicona para que no tengan reactividad, porque si no serían oxidantes", explica. Por ello, rechaza la idea de que se trate de ingredientes completamente naturales.

Además, señala que los filtros minerales modernos ya no dejan la clásica capa blanca que durante años caracterizó a este tipo de productos. Esto se debe a que muchos se presentan en formatos micronizados o nano, lo que mejora su apariencia cosmética.

¿Se absorben los filtros solares por la piel?

Otra de las cuestiones que más preocupación genera entre los consumidores es la posible absorción de determinados filtros solares. Según Rodero, los filtros minerales tradicionales apenas se absorben a través de la piel, salvo en determinadas formulaciones con partículas nano.

En el caso de los filtros orgánicos o químicos, algunos sí pueden absorberse parcialmente. No obstante, la experta insiste en que la absorción no implica automáticamente un riesgo para la salud. "Que se absorba no significa que sea dañino", subraya.

El debate sobre los disruptores endocrinos

En los últimos años, algunas sustancias presentes en determinados protectores solares han sido señaladas por su posible capacidad para actuar como disruptores endocrinos, es decir, compuestos capaces de interferir en el sistema hormonal. Sin embargo, Rodero recuerda que para que un ingrediente pudiera resultar perjudicial debería alcanzar concentraciones muy superiores a las presentes en los cosméticos autorizados actualmente.

Además, destaca que existen numerosos factores cotidianos con efectos potencialmente más relevantes sobre el sistema hormonal. Entre ellos menciona el estrés crónico, el insomnio, una alimentación inadecuada, calentar comida en recipientes de plástico o consumir alimentos excesivamente quemados. Aun así, reconoce que muchas marcas han comenzado a reformular sus productos y eliminar determinados filtros cuestionados por precaución.