Quedan poco más de dos semanas para las Campanadas de Nochevieja y con ello el ya clásico vestido de Cristina Pedroche en Antena 3 que, desde a dar las uvas en 2014, no ha dejado indiferente a nadie con sus elecciones. Sobre la de este año, la colaboradora de Zapeando (laSexta) ha dado los primeros detalles en una entrevista exclusiva en la sección de televisión de El Confidencial.

Pedroche hará un cambio importante en su vestuario: tendrá dos vestidos distintos. Eso sí, no se quitará uno para ponerse otro en el mismo programa, sino que tendrá uno para la emisión de las Campanadas en la Península, junto a Alberto Chicote, y otro para las Islas Canarias, con Brays Efe.

La presentadora no ha hablado sobre si optará o no de nuevo por las transparencias, pero sí que los dos modelos serán muy distintos: "Como este año doy las Campanadas dos veces, hay dos vestidos. Si a la gente no le gusta uno, quizá sí el otro. Tengo dos oportunidades para agradar". Según cuenta, el de la emisión peninsular será más espectacular que el canario. "Mis Campanadas oficiales y el vestido importante, el arriesgado, por así decirlo, en el que he trabajado todo el año, es el que se verá primero [...] Son muy diferentes, como la noche y el día", ha señalado.

Para estas segundas Campanadas, Pedroche ha confesado que ha contado con una firma local. "El de Canarias ha sido bastante fácil, he contado con un diseñador canario majísimo e ideal, con el que ya había trabajado. Cuando le dije que quería un vestido suyo para presentar las Campanadas se volvió loco", ha detallado Pedroche, para la que el vestido que le ha hecho "es todo un sueño".

Con respecto al vestido de las Campanadas con Chicote, no ha señalado quién se encargará del diseño. "Es muy pronto para decirlo. Quiero aguantar un poquito más la ilusión". Habrá que esperar hasta la noche del 31 de diciembre para ver si Pedroche seguirá con la tendencia habitual de sus vestidos o si, como parecen indicar sus últimas publicaciones en Instagram, dará un cambio a su estilismo.