Multitud de críticas por lo que sucedió al final del último 'Boom': "Me parece fatal"

Llegó el día: José deja Boom (Antena 3) y Los Lobosestrenarán compañero este miércoles. Erundino, Manu y Valentín recibirán a Sanfrutos, exconcursante de Saber y Ganar (La 2).

Los espectadores del concurso presentado por Juanra Bonet esperaban una despedida para José, uno de los miembros más carismáticos del grupo, algo que no ocurrió.

"Bueno muy bien chicos, 1.895.000 millones de euros. Vuelven al siguiente programa y el bote será de 3,475,000 millones", dijo Bonet en la despedida. Sí es cierto que parece que el público se pone en pie y José devuelve el aplauso, pero rápidamente pasan los créditos y termina el concurso.

Algo que no ha gustado a la audiencia, que ha criticado que no se le haga una despedida como es debido a José. Otros consideran que puede que la decisión fuese precipitada y la organización no ha podido despedir con honores a José, que ya forma parte de la historia de España y del Libro de Guiness de los Récords, donde comparte título con sus compañeros como el concursante que más ha durado en un concurso.

Estas son algunas de las críticas que escribieron los espectadores en la etiqueta #A3Boom.

No entiendo por qué ni un adiós a José Pinto. Gran concursante, nos va a parecer qué falta algo, aunque Los lobos continúen con un nuevo integrante, al que, por cierto, recuerdo de hace años en su etapa de "Saber y ganar" #A3Boom — Carolina (@palabritando) 19 de diciembre de 2018

Esperando la despedida de Jose "emosido engañao" 🤣 #A3Boom — Inma Garcia (@inmagarciadn) 18 de diciembre de 2018

Esperaba al menos una despedida para Jose se le echará de menos. #A3Boom — ҬᗋᗰᗋГᗋ ッ (@TamarasTuitter) 18 de diciembre de 2018

#A3Boom No entiendo porque no se ha despedido Jose 🤔 — Alex Alonso Nadal 💯 (@Alex_Alonsista) 18 de diciembre de 2018

#A3Boom No ha habido despedida a Jose. Entiendo por eso, o quiero entender, que en el momento de la grabación todavía no sabía que abandonaba — AldoF1 (@aldoF1_) 18 de diciembre de 2018

pero no se despiden de jose? wtf #a3boom — Marie 🎄 (@mariexdesigns) 18 de diciembre de 2018

¿Ni una despedida a Jose? Me parece fatal... #A3Boom — Ainhoa 🦋 (@Ainhoa0732_) 18 de diciembre de 2018