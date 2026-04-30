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México tiende la mano a España para abrir una "nueva etapa" tras años de tensiones
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México tiende la mano a España para abrir una "nueva etapa" tras años de tensiones

El mensaje que busca pasar página: "Somos dos países que se reencuentran".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Banderas de España y México.
Banderas de España y México.Getty Images/iStockphoto

México quiere dejar atrás las fricciones y mirar hacia adelante con España. Ese es, al menos, el mensaje que ha lanzado el Gobierno mexicano tras la reunión entre su canciller, Roberto Velasco, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una visita oficial que puede marcar un punto de inflexión en la relación bilateral.

"Queremos seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa", aseguró Velasco tras el encuentro, en una declaración que apunta directamente a una voluntad política de rebajar tensiones y reforzar la cooperación.

Un reencuentro con historia… y con cuentas pendientes

La relación entre México y España no es una más. Está cargada de historia, de vínculos culturales y también de momentos de tensión política en los últimos años. Por eso, el mensaje del Ejecutivo mexicano va más allá de lo diplomático.

Velasco quiso recordar uno de los episodios más simbólicos de esa relación: la acogida del exilio republicano español tras la Guerra Civil. Un gesto que calificó como uno de los "capítulos más sobresalientes" entre ambos países y que, según subrayó, sigue siendo un ejemplo de "solidaridad y cercanía" vigente a ambos lados del Atlántico.

Pero el foco está en el presente. Y en reconstruir una relación que, pese a las diferencias, ambos gobiernos parecen decididos a relanzar.

Sheinbaum, Albares y una agenda común en marcha

La visita de Albares a México no ha sido solo protocolaria. El ministro español también se reunió con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un encuentro que refuerza la idea de que ambas partes quieren avanzar en una agenda conjunta.

Según explicó Velasco, el objetivo es trabajar sobre cuatro grandes ejes: cooperación cultural, desarrollo científico y tecnológico, defensa de la democracia y una agenda internacional alineada con los principios de la ONU.

"Somos dos naciones soberanas que reconocen sus diferencias con madurez y que apuestan por el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida", resumió el canciller mexicano.

Cultura, memoria… y una nueva narrativa compartida

Uno de los puntos clave del acercamiento pasa por la construcción de una nueva narrativa sobre la historia común. Un terreno especialmente sensible, pero que ambos países parecen dispuestos a abordar desde una perspectiva más amplia.

Velasco defendió la necesidad de trabajar esa historia "con profundidad y toda su diversidad", incluyendo el reconocimiento de las culturas indígenas de México, un aspecto que ha cobrado protagonismo en los últimos años.

Como ejemplo, mencionó iniciativas como la exposición "La Mujer en el México Indígena", celebrada en Madrid, que reflejan ese intento de construir puentes culturales desde una mirada más inclusiva.

El contexto global también empuja

El acercamiento entre México y España no se produce en un vacío. Llega en un momento de creciente tensión internacional, con conflictos abiertos, polarización política y desafíos globales que obligan a reforzar alianzas.

Velasco lo dejó claro al hablar de la necesidad de dar "respuestas firmes" ante el "avance del extremismo, la desinformación y la represión". También puso sobre la mesa la urgencia de reformar organismos como la ONU para hacerlos más representativos.

En ese contexto, la cooperación entre ambos países cobra un valor añadido.

Invitación real y gesto político

Como parte de este nuevo clima, Albares entregó personalmente a Sheinbaum una invitación del rey Felipe VI para asistir a la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre.

Un gesto simbólico, pero también político, que refuerza la idea de que España quiere contar con México en el centro de su estrategia internacional en América Latina.

La gran pregunta ahora es si este acercamiento se traducirá en cambios reales o si se quedará en una declaración de intenciones. Las bases parecen sentadas, pero el recorrido dependerá de cómo ambos gobiernos gestionen sus diferencias en los próximos meses.

Por ahora, el mensaje es claro: México y España quieren volver a entenderse. Y esta vez, dicen, para abrir una "nueva etapa".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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