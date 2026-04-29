Qué es la OPEP, qué papel juega en el precio del petróleo y por qué Emiratos Árabes va a salir de la organización

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se fundó en la década de los 60 con el objetivo de controlar los precios del petróleo y dotar de estabilidad a los mercados mundiales.

En estos momentos, la OPEP está conformada por los siguientes países: Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Argelia, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Nigeria, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos (aunque este último país abandonará la organización a partir del 1 de mayo).

En cuanto al papel que juega en el precio del petróleo, Jeff Colgan, director del Laboratorio de Soluciones Climáticas de la Escuela Watson de la Universidad de Brown (EEUU), apunta a que su influencia es mayor en los momentos en los que el mercado de crudo está tensionado.

En declaraciones a The New York Times, Jeff Colgan ha expresado que la OPEP "tiene influencia en momentos puntuales; no la tienen siempre". Según el experto, la organización aumenta su poder "cuando el mercado se contrae, cuando hay mucha demanda y poca oferta, como en momentos como este".

Pese al actual contexto de gran encarecimiento del petróleo en el que la OPEP puede ver incrementada su influencia en el mercado, la realidad es que la organización ha sufrido un duro golpe en las últimas horas con el anuncio de la marcha de Emiratos Árabes Unidos.

El motivo por el que Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP

Las autoridades han argumentado que a partir del 1 de mayo el país dejará de formar parte de la OPEP debido al impulso de Emiratos Árabes Unidos a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

"Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables", ha expresado el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazroui, respecto a la decisión de que el país abandone la organización.