Elon Musk se autorretrata como benefactor de la humanidad: "Trabajo entre 80 y 100 horas por semana, no tengo casa de vacaciones, no tengo yate ni nada parecido"

Pocas figuras generan más reacciones con solo mencionarla que la de Elon Musk. El hombre más rico del mundo y dueño de X, SpaceX y Tesla es mucho más que un personaje polémico.

Nacido en Sudáfrica y figura fundamental en la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, Musk fue también figura clave del Gobierno de EEUU en los primeros meses de la actual legislatura. Como cabeza del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, Musk metió la tijera a la administración, antes de protagonizar una sonadísima ruptura emocional y laboral con su otrora jefe e íntimo amigo.

Superados, al menos en lo público, sus dimes y diretes con Trump, Musk no ha dejado de estar en el foco. Ahora, una reciente intervención suya en el 'juicio' que afronta contra Sam Altman, director de OpenAI, ha dado mucho que hablar de él... otra vez.

La causa se retrotrae a algo más de una década, cuando ambos, Musk y Altman, cofundaron en 2015 una fundación sin ánimo de lucro, la misma que Musk considera que ahora se ha apropiado indebidamente su exsocio.

Rodeados de una nube de periodistas y de un morbo infinito, la prensa y el pueblo han podido conocer el testimonio de las dos partes. Y fue Musk quien más dio que hablar en su intervención, por espacio de una hora y 40 minutos a preguntas de su abogado.

En la corte, Elon Musk sacó su cara más altruista. "Este juicio es muy sencillo: es inaceptable robar a una causa benéfica". "Si [los líderes de OpenAI y Microsoft] son declarados inocentes, este caso sentará un precedente que allanará el camino para el saqueo de todas las causas benéficas en Estados Unidos".

"Las repercusiones de este juicio van mucho más allá de mí", continuó alegando, no sin evidenciar su preocupación de que "se destruya toda la base de la filantropía estadounidense"... y en esa base aseguró encontrarse él.

Preguntado por su infinita actividad empresarial, Elon Musk admitió trabajar "entre 80 y 100 horas semanales", un sacrificio constante acompañado de renuncias. "No me voy de vacaciones, no tengo casas de vacaciones ni yates ni nada parecido".

Al respecto de los negocios actuales de su antiguo socio y hoy cabeza de la gran empresa de inteligencia artificial, Musk sentenció que "la IA puede curar todas las enfermedades y hacer que todos prosperen, pero también puede matarnos a todos".