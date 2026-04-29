El Atlético de Madrid y el Arsenal empatan a uno en la ida de semifinales de Champions: los de Simeone merecieron más y Londres dictará sentencia

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, disputa el balón ante el defensor del Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid y el Arsenal inglés empataron a uno en el Metropolintano durante la ida de semifinales de la Champions League. Veníamos de un espectáculo increíble en la otra semifinal entre el PSG y el Bayern (5-4), y era imposible vivir algo parecido, pero hubo alternativas y emoción, aunque los dos goles llegaron de penalti.

Como casi siempre, el Atlético de Madrid venía de sufrir a pesar del 0-2 en el Camp Nou para pasar a semifinales. Ahora está ante una oportunidad de oro para plantarse de nuevo en la final, tras sus tres finales frustradas (1974, 2015 y 2016) y seis semifinales, con lo que su porcentaje es del 50%.

La ida en el Metropolitano, lleno absoluto, ambiente increíble y con los aficionados portando rollos de papel higiénico, mensaje también para los ingleses. Hasta el más fuerte y "pintado" de ellos seguro que andaba afectado por esa olla a presión. Un Arsenal que, fiel también a su estilo de sufrir y no acabar de ganar, tras un inicio de temporada arrollador y con la Premier "casi" ganada, está de nuevo a un paso de perder todos los títulos.

Tras la limpieza de rollos arrojados, serpenteando en la noche madrileña llegaba el himno de la Champions y la hora de la verdad, el primer asalto para el pase a la final de Budapest. En el palco, dos atléticos de pro: el Rey y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Alternancia entre ambos equipos y "palo" al filo del descanso para los de Simeone

Comenzó el Atlético de Madrid dominando el partido y un Arsenal a la expectativa, no sabemos si con un plan a largo plazo o fruto de ese ímpetu inicial colchonero. Sin embargo, en el minuto 6, la primera oportunidad del partido la tuvo el equipo londinense.

A los 10 minutos el Arsenal ya tenía el control de la pelota, con los de Simeone replegándose. Le duraba poco la pelota al Atlético cuando recuperaba. Pero en el minuto 13 Julián está a punto de adelantar a los rojiblancos con un trayazo y gran parada de Raya, que mandó a córner. Respondía el Arsenal con una ocasión de Gyökeres que bloqueó Cardoso.

Los de Simeone iban de nuevo controlando el partido, tocando ahora sí, más y mejor. Pero de nuevo, cuando un equipo estaba mejor, "susto" del contrario, en este caso de Madueke, cuyo disparo se va por poco.

Y en este toma y daca en el que había entrado el partido, llega el penalti a favor del Arsenal, que convertía Gyökeres en el 44, a pesar de que Oblak adivinaba la intención. No había para más y se llegaba al final de la primera parte. Jarro de agua fría en el Metropolitano.

El Atlético empata de penalti

La segunda parte seguía un guion lógico, con el Atlético de Madrid apretando en pos del empate, y estuvo a punto de llegar primero en el 49 con disparo de Julián y en el 52 con la doble oportunidad de Griezmann. El balón que saca Gabriel fue milagroso.

En el 54 los rojiblancos reclaman penalti por mano y tras revisar el árbitro en el VAR se confirma. Julián Álvarez ponía el empate con una ejecución impecable. Los 9 metros estaban siendo protagonistas.

El Metropolitano volvía a rugir, mientras Arteta empezaba a mover banquillo: se marchaba Odegaard y entraba Eze. El Atlético seguía en busca de 2-1, teniendo más la pelota. Estaban onfire, con otra doble ocasión en el minuto 62 y el estadio empujando como ellos saben hacer. Lookmann la volvió a tener. El Arsenal sufría y se "mascaba" el segundo gol colchonero.

De nuevo el equipo inglés parecía ir de más a menos. Mientras, los del Cholo tenían sus mejores minutos. Arteta seguía sin ver clara esta segunda parte y volvía a hacer cambios, en este caso triple: se iban Martinelli, Madueke y Gyökeres; entraban Gabriel Jesús, Saka y Trossard.

Pero a partir del 70 se empezaba a notar cansancio y habían más alternativas y errores. Parecían haberse esfumado esos minutos donde los atléticos merecieron el gol, pero Lookmann en un contrataque la tuvo de nuevo. El Arsenal seguía sin inquietar a Oblak, con lo que los nervios por un resultado no malo pero muy peligroso en Londres planeaban en el coliseo rojiblanco de San Blas.

A punto estuvo de pitarse un tercer penalti en el minuto 78 a favor del Arsenal por un pisotón en el área. Una jugada que a veces se pita y otras no. El árbitro lo vio claro pero le llamaron desde el VAR para que lo viera y finalmente no hubo pena máxima. El contacto había sido leve.

En los últimos minutos, el Arsenal parecía volcarse en el área, enrabietados por un penalti que ya veían hecho, a pesar de que el 1-1 y, visto lo visto en el encuentro, era un buen resultado. La tuvieron los ingleses en el 86 pero despejó sin problemas Oblak. El Atlético sufría tras gran parte del encuentro con el 2-1 más cerca que el 1-2, aunque tuvo una última Molina en la prolongación. El empate a uno se impuso finalmente y todo se decidirá en Londres tras un encuentro intenso y tenso, aunque con poco fútbol.