Una diputada le dice a Carlos Mazón que "se está pegando la vidorra del siglo" y el gesto que hace va a indignar a muchos

Carlos Mazón vuelve a dar que hablar. Si no era suficiente la reputación generada por su gestión de la DANA de Valencia cuando era presidente de la Generalitat Valenciana, cada vez que una cámara lo enfoca no sale bien parado.

Esta vez ha sido en Les Corts Valencianes, cuando María Josep Calabuig, representante de Compromís, le ha reprochado que se está “pegando la vidorra del siglo”, en referencia a unas imágenes de Mazón publicadas por elDiario.es en las que aparecía en la playa el pasado martes.

“Señorías, tenéis un gobierno de corruptos, mentirosos y de mafiosos. Mientras tenemos la crisis más grande de la vivienda, el señor Carlos Mazón, responsable de la normativa que le ha abierto la puerta a esta estafa del Residencial, se está pegando la vidorra del siglo. ¿A que sí, señor Mazón? Que ya le hemos visto en la playa de Alicante tomando el sol, un representante de la España que madruga, claro que sí”, pronunció Calabuig, quien recibió el aplauso de la izquierda.

Mientras se producían esos aplausos, las cámaras enfocaron a Mazón, que respondió con una sonrisa y un saludo general a la Cámara, un gesto que ha indignado aún más a quienes ya estaban molestos con el expresidente de la Generalitat Valenciana.

Sarah Santaolallah: "Es una vergüenza"

En Malas Lenguas no lo han dejado pasar y la analista política Sarah Santaolallah ha estado implacable a la hora de dejar su opinión: "En el caso de Mazón entiendo que si un familiar de una víctima de la DANA le insultase o incluso se disgustase cuando le viese, habría algunos que dirían que no son formas".

"La realidad es que cuando tú tienes un dolor, tienes una violencia que sufrir, como sufres con un tipo tan despreciable como Mazón, es que cuando ves a Mazón con ese moreno de la playa sonreír, reírse, de las 230 muertes y de todas sus familias, produce mucho rechazo", ha defendido.

Y ha rematado afirmando que "hay que juzgar a Mazón, que da vergüenza que siga cobrando del dinero público amparado por el PP y Vox con ese moreno de la playa mientras hay gente en un nicho por su culpa".