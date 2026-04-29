Javier Armentia, astrofísico, sobre el eclipse solar: "El 30 de abril es el día espejo, lo verás ponerse por el mismo sitio que el 12 de agosto"

Los aficionados a la astronomía tienen un día marcado en rojo en el calendario desde hace tiempo: el miércoles 12 de agosto de 2026. Durante esa jornada, tendrá lugar el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

Al respecto, en el sitio web de la división de astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) explican que "la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València".

"España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país", detallan desde el IGN.

En cuanto a este fenómeno astronómico tan esperado, cabe destacar que este jueves 30 de abril se darán las condiciones para llevar a cabo un 'simulacro' de la observación del eclipse, ya que el Sol se ubicará en la misma posición que el 12 de agosto.

"El Sol lo verás ponerse por el mismo sitio donde se va a poner el 12 de agosto"

Javier Armentia, astrofísico, ha explicado, en declaraciones a El País, que "el 30 de abril es el día espejo del 12 de agosto porque el día del solsticio de verano (el 21 de junio) está justo en medio de ellos".

"Más o menos, el Sol lo verás ponerse por el mismo sitio donde se va a poner el 12 de agosto. Lo ideal es comprobarlo el día 29 y 30. Pero, dos días antes o dos días después, esa misma posición se alcanza con una diferencia de solo unos minutos", ha aclarado el experto.

En ese sentido, Javier Armentia ha subrayado que las comprobaciones que se realicen a lo largo de los próximos días alrededor de las 20:30 "no son una calculadora astronómica fija, pero te permiten asegurarte de que no vas a tener una torre ahí que fastidie la visión del eclipse".