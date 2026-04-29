El milmillonario José Elías explica por qué está "encantado" cuando baja el mercado

Mientras muchos entran en pánico cuando todo cae en bolsa, José Elías lo ve justo al revés. El empresario ha dejado una de esas reflexiones que no pasan desapercibidas en una entrevista difundida en TikTok, donde explica por qué las bajadas del mercado pueden ser, en realidad, una oportunidad.

"Esta semana yo estoy encantado cuando ha bajado todo porque yo ahora tengo bastante liquidez", afirma sin rodeos.

"Cuando baja todo… no todo va mal"

Elías desmonta una de las ideas más extendidas entre los inversores menos experimentados: que si el mercado cae, es porque todas las empresas están en problemas.

"Cuando todo el mercado baja es porque es una ineficiencia del mercado", explica, señalando que muchas veces las caídas responden más al miedo generalizado que a la situación real de las compañías.

Para él, ahí está la clave: saber separar el ruido de las oportunidades.

La estrategia: esperar… y atacar

Lejos de reaccionar con nerviosismo, el empresario defiende una estrategia clara: tener liquidez preparada para esos momentos.

"Solo tienes que seleccionar a las mejores compañías y meterle toda la pasta ahí", asegura.

Eso sí, reconoce que no es tan fácil como parece. De hecho, lo más complicado no es comprar… sino esperar.

Aquí es donde, según Elías, muchos fallan. Tener dinero parado no es cómodo, y psicológicamente pesa más de lo que parece.

"La sensación de estar perdiendo dinero porque tienes dinero en liquidez… es muy grande", admite.

Esa presión lleva a muchos a invertir antes de tiempo y perder la oportunidad cuando realmente llega.

Una lección clave (y poco intuitiva)

El empresario lo resume en una idea que choca con la mentalidad habitual: "A corto plazo ganarle al mercado es muy complicado".

Por eso, insiste en que no se trata de acertar el momento exacto, sino de estar preparado cuando aparecen las oportunidades.

La reflexión que se queda

En un contexto en el que cada caída genera titulares alarmistas, la visión de José Elías va justo en dirección contraria.

Para algunos, una bajada es sinónimo de pérdidas. Para otros, como él, es el momento que estaban esperando.