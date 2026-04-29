Elon Musk, en el juicio contra Sam Altman: "La IA podría matarnos a todos, no queremos que nos hagan un Terminator"

El magnate Elon Musk inició en el año 2024 una batalla legal contra OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT; sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

En concreto, lo que el hombre más rico del mundo señala es que fue engañado por la compañía no habría invertido casi 40 millones de dólares en la fundación de la compañía si hubiera sabido que dejaría de ser una organización sin ánimo de lucro.

Según The New York Times, Elon Musk ha afirmado en el juicio que "fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una 'startup'… Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800.000 millones de dólares".

Además, el magnate ha aprovechado su comparecencia para alertar acerca del peligro que la inteligencia artificial (IA) que OpenAI está desarrollando supone para el conjunto de la humanidad. "La IA podría matarnos a todos, no queremos que nos hagan un Terminator", ha asegurado Elon Musk.

Tal y como recuerda EFE, OpenAI fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial. Pero en 2017 la relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, la tecnológica pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EEUU para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.

Musk ha pedido al tribunal que revierta la aprobación para que OpenAI mantenga la mayoría de su estructura sin ánimo de lucro, además del despido de Altman y una compensación económica de 150.000 millones de dólares (una cifra que asegura que donará a organizaciones benéficas).