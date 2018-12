El desenlace de este hilo de Twitter demuestra todo el camino que queda por recorrer en igualdad

El asesinato de la profesora Laura Luelmo en Huelva ha generado una ola de indignación y reacciones en todo el país. Poco a poco, la rabia y la impotencia van dando paso a algunas reflexiones que nos deberían hacer pensar mucho a todos como sociedad.

Es el caso de un hilo que ha publicado en Twitter el periodista y escritor Paco Tomás y que se ha convertido en un verdadero fenómeno en la red social con más de 4.700 retuits y 8.100 me gusta en menos de un día.

Tomás explica que una noche regresaba solo a su casa en Madrid, a horas de "pocos taxis y mucha borrachera", cuando sintió unos pasos detrás de él que le hicieron ponerse en alerta ante un posible peligro.

"Soy gay. He crecido en una sociedad heteropatriarcal que me dejó claro, desde pequeño, que ellos pueden agredirme porque represento todo lo que un hombre no es. Sobre todo, porque proyecto debilidad. Y entonces intenté caminar con paso rudo, como si eso sirviese de algo", relata.

El escritor apunta a que en un momento dado se giró para intentar ver quién le seguía. "Y esto es lo que no olvidaré nunca: era una chica. En ese instante, yo me tranquilicé pero ella, en su rostro, reaccionó con la alarma y el temor que yo había sentido", lamenta.

En ese momento, dice que sacó el móvil fingiendo una llamada y se puso a hablar solo en tono amable mientras dejaba que la mujer siguiera su camino: "Y mientras la chica se alejaba sentí como hasta el miedo de dos víctimas del heteropatriarcado era distinto".

"Porque cuando yo la vi, dejé de temer. Pero cuando ella vio mis movimientos extraños, sintió aún más miedo. Basta ya. Por nuestras madres, hermanas, hijas, amigas, parejas,... ¡Luchemos contra el machismo, deconstruyamos lo mal aprendido para aprender a ser humanos!", termina.

