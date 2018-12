Estos son los 5 juegos de mesa que van a triunfar en Navidad

Navidad es una época del año en el que se producen reuniones de familia. Los juegos de mesa pueden convertirse en un aliado perfecto para pasar esas tardes y noches de frío. Muchas de las casas guardan los clásicosTrivial y Monopoly, pero se ha innovado mucho desde entonces.

La Nave en Madrid (la antigua Fábrica Boetticher) ha acogido recientemente la segunda edición de Game On Madrid, una especie de feria para los amantes de los juegos de mesa. Allí centenares de personas compitieron en un torneo internacional de las cartas de La Leyenda de los Cinco Anillos y muchos jugadores pudieron probar adelantos de juegos, como el Zombicide Invader, que no llegarán a las tiendas hasta dentro de unos meses en 2019.

🎲 Impresiona esta imagen de @GAMEONMadrid 😮 Unas 150 personas juegan al juego de cartas Legend of the Five Rings por parejas. #GameOnMadrid2018pic.twitter.com/36gw0duERz