Los 10 establecimientos donde venden los mejores roscones de Reyes de España

Ya está aquí la Navidad y con ella, además de sumergirnos en un ambiente de luces, música y mucha magia, llegan los dulces más especiales del año. Seguro que todos tenéis vuestros favoritos, pero es indiscutible que el roscón de Reyes es el protagonista de estas fiestas. Con frutas escarchadas, azúcar por encima, almendras laminadas, con o sin relleno de nata o trufa... Las posibilidades son infinitas y en cada casa gusta de una manera.

Para disfrutar de un plan de merienda perfecto, TripAdvisor ha seleccionado las propuestas más novedosas e irresistibles de España para degustar el mejor roscón tanto fuera como dentro de casa. ¡Toma nota! Igual alguno se vende cerca de donde tú vives...

La receta —heredada— casi perfecta en Pan.Delirio (Madrid)

TRIPADVISOR

Presume de ser uno de los más deliciosos de Madrid y no se equivoca. Hace más de 30 años Javier Cocheteux padre se lanzó a la elaboración de roscones, una tarea que al principio no resultó sencilla pero que, con la práctica y siguiendo paso a paso la receta de Como agua para chocolate, desembocó en la creación de una auténtica delicia. Ahora su hijo Javier la sigue al dedillo y presume de que en Pan.Delirio ofrecen el mejor roscón de la capital. Se elabora con masa madre, fermentaciones lentas y utilizando materias primas de primera calidad. En el horno, la receta logra un característico color dorado, una textura perfecta y un sabor para no olvidar.

Un roscón con mucho amor en La Miguiña (Madrid)

TRIPADVISOR

Su receta es tan famosa que para llevárselo a casa es necesario reservarlo con tiempo, entre otras cosas porque su elaboración es limitada. ¿Sus secretos? Los mejores ingredientes y mucho reposo. Las naranjas las confitan a fuego lento en La Miguiña, sin utilizar esencias ya que rallan los limones y las naranjas a mano. El roscón se fermenta durante 24 horas y se remata con una decoración de naranja confitada, mermelada casera de frutas, azúcar con azahar y crocanti de almendra. Crujiente por fuera y tierno por dentro, es difícil no querer repetir.

Receta de ensueño en Escribà (Barcelona)

FACEBOOK/ESCRIBÀ

La pastelería Escribà de Barcelona no falla en ninguna ocasión especial ya que sus dulces están entre los más valorados y reconocidos de la ciudad. Ocurre durante todo el año y Navidad no es diferente. Su roscón de Reyes tiene una masa perfectamente esponjosa, con la irresistible posibilidad de rellenarla de delicada nata, decorada con las clásicas frutas confitadas y no falta la sorpresa. Conviene encargarlo para no quedarse sin él.

100 años de tradición en Martina de Zuricalday (Bilbao)

TRIPADVISOR

Cargada de emociones, grandes recuerdos y reencuentros, la Navidad es la época del año favorita de la pastelería Martina de Zuricalday de Bilbao. Por ello, cada año se esmeran para elaborar diferentes creaciones navideñas. El roscón, uno de los protagonistas de la temporada, se elabora siguiendo su tradicional receta secreta con agua de azahar y fruta natural escarchada. Se trata de uno de sus dulces más esperados y codiciados del año. Se vende natural, relleno de nata, relleno de crema pastelera y relleno de trufa.

Roscón sevillano en Confitería La Campana (Sevilla)

TRIPADVISOR

En la confitería La Campana de Sevilla se elaboran roscones artesanales con materia prima natural siguiendo recetas centenarias. La producción está limitada a lo que den abasto los dos hornos pasteleros de su obrador durante los días 4 y 5 de enero. Para elaborarlos se amasa primero durante cuarenta minutos, después se corta el amasijo según el tamaño del rosco, se bolea y se labra con la forma de un toroide, en ese instante es cuando se introduce la sorpresa. De ahí pasa a la capilla de fermentación a temperatura y humedad controlada durante una hora, luego se pinta con huevo y se decora con la fruta escarchada. Por último, se cuece al horno unos veinte minutos. Una vez horneado, hay posibilidad de rellenarlo con nata, trufa, cidra o crema, aunque los más puristas los prefieren sin nada.

Exquisito y delicado en Lluis Perez Pastisser (Palma de Mallorca)

LLUIZ PEREZ/FACEBOOK

Lo mejor de el pastelero de LluisPerez Patisserie es la utilización de productos locales en sus elaboraciones, también en su roscón. Trabaja la masa para darle un equilibrio y una textura sin igual, huyendo de artificios para conseguir un resultado delicado, pero completamente tradicional. De sabor único e irresistible, esponjoso por dentro y firme por fuera, colorido y con un aroma que invita a probarlo y, por supuesto, a repetir.

Las delicias de la Pastelería Acueducto (Segovia)

TRIPADVISOR

La pastelería Acueducto presume de ser una de las mejores pastelerías de Segovia, y el resultado de sus roscones horneados en su propio obrador dan fe de ello cada Navidad. Con ligero sabor a naranja y limón, agua de azahar y cubierto de almendra y frutas confitadas, esta pieza de bollería artesana está disponible también con relleno. Trufa, crema pastelera, vainilla... pero, sin duda, el más popular es el de nata montada. Ingredientes de máxima calidad, mucho mimo y cuidado en su preparación, años de experiencia y una receta que conservan intacta desde sus inicios.

Dulce tradición en Confitería Ovetus (Oviedo)

Facebook/Confiteria Ovetus

Cada Navidad la pequeña Confitería Ovetus de Oviedo despacha más de 2.500 roscones con los que hace felices a vecinos y amigos los días más especiales del año. Los elaboran de manera artesanal, siguiendo una pautas y la misma receta desde 1993. Merece la pena probar el más típico de la zona Asturias, el que se prepara con hojaldre y crema de almendras. Una versión original y diferente a la que solemos comer normalmente, pero que seguro que ennamora por su ligereza y su sabor.

En todas sus variedades en Dulces Pérez (Valencia)

TRIPADVISOR

La pastelería Dulces Pérez elabora todos sus dulces de forma artesanal y el roscón, por supuesto, no iba a ser menos. Lo encontramos desde la variedad más clásica, sin relleno, hasta acompañado de crema caramelizada, trufa, cabello de ángel o nata, y siempre decorado con sus inconfundibles frutas escarchadas.

Largas colas de espera para conseguir el de Confitería Glaccé (A Coruña)

TRIPADVISOR

La elaboración más legendaria de la ciudad consigue que cada año se formen largas colas en las puertas de este establecimiento. Los roscones de Confitería Glaccé son únicos, así lo reconocen los que los han probado. Tradicionales, jugosos, con un azúcar empapado que se deshace en la boca y con la posibilidad de alternar los cortes de crema con la fruta escarchada. Una auténtica delicia que invita a repetir.

EL REGALO: Roscón de violetas en el Hotel Barceló Emperatriz (Madrid) TRIPADVISOR Roscón de violetas en el Hotel Barceló Emperatriz, Madrid El hotel Barceló Emperatriz de Madrid quiere rendir homenaje este año a la capital con un exclusivo roscón en el que hace un guiño a la aristócrata que le da nombre y que se servirá en su elegante Bar Eugenie. En la receta, que se ha desarrollado conjuntamente con la confitería Pomme Sucre, las violetas, cuyo sabor obsesionó a la Emperatriz Eugenia de Montijo, se convierten en el ingrediente estrella. Se trata de una edición limitada con crema de violetas en su interior y violetas escarchadas para decorarlo. Estará disponible (por encargo) durante las meriendas de los días 3, 4, 5 y 6 de enero.