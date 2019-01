13 formas de explicar a tus hijos 'eso de los Reyes Magos'

Cuanto más se acerca la Navidad, más empiezan a notar los padres que sus hijos ponen en duda algunos pilares de estas fiestas: Papá Noel y los Reyes Magos.

La edición estadounidense del HuffPost lleva varios años preguntando a padres si ya han mantenido la charla sobre el secreto de la Navidad con sus hijos. Aunque algunos lectores aseguran que sus hijos conocieron la verdad muy pronto, otros tuvieron que explicarles el secreto de Papá Noel (o de los Reyes, en el caso español) a sus pequeños.

Descubre a continuación 13 formas de dar esta charla, así como algunas de las cómicas reacciones que suscitaron.

1.- Papá Noel y los Reyes son personajes en los que a la gente le gusta creer por diversión, como Harry Potter

"Mi hijo mayor tiene 9 años y me preguntó este año si Papá Noel es real. Le dije que Papá Noel es alguien en el que la gente cree por diversión, como Harry Potter. En casa, solemos jugar a imaginar cosas, así que no le resultó complicado comprenderlo. Le dije que ese juego es más para los niños pequeños y hace que las Navidades sean más divertidas". ― Anne Tink Flores.

2.- Vive en los pensamientos y en los corazones de quienes hacen buenas acciones de forma desinteresada por otras personas

"Les dije a mis hijos que Papá Noel es real, pero no real en el sentido en el que normalmente pensamos. Vive en los pensamientos y en los corazones de quienes hacen buenas acciones de forma desinteresada por otras personas. Mis hijos son veinteañeros ahora y si les preguntas, dirán orgullosamente que creen en eso". ― Angela Robbins.

3.- Es una magia divertida que se añade a la Navidad

"Mi hijo mayor de 8 años sintió curiosidad y empezó a sacarnos información. Al decirle que creer o no creer era decisión suya y preguntarle qué le parecía, respondió que pensaba que era todo fingido, que pensaba que su padre y yo éramos los que hacíamos los regalos. Mi contestación fue: 'Bueno, es una magia divertida que añadimos a la Navidad. Tus hermanas aún creen que va a venir Papá Noel, así que ayúdanos a que siga habiendo magia'. Se ha portado genial. Aún nos sigue la corriente para mantener la magia y la sorpresa de la Navidad". ― Teresa Ingram.

4.- Parecía aliviado y necesitaba confirmar sus sospechas

"Mi hijo de 9 años preguntó: '¿Papá Noel es real? No pasa nada si la respuesta es no'. Le dije que no, que éramos mamá y papá quienes comprábamos los regalos, pero que sí que es real en el sentido de que es un símbolo de la Navidad, un símbolo de generosidad. También hablamos del Ratoncito Pérez. Parecía aliviado y necesitaba confirmar sus sospechas, pero me dijo que yo todavía podía seguir fingiendo y poniéndole regalos a nombre de Papá Noel". ― Jessica Waagner.

5.- Hacemos el trabajo de Papá Noel para seguir difundiendo su mensaje de esperanza, ánimo y amor.

"Mi hijo de 10 años me lo preguntó durante la clase de kárate de su hermano pequeño. Al principio, le contesté como había hecho siempre antes: '¿Tú qué piensas?'. Me dijo: 'No lo sé'. Cuando su hermano se había ido ya a la cama, mi marido y yo hablamos con él en privado. Le dije: 'Sí, somos nosotros los que ponemos los regalos'. Empezó a llorar. Le dije: 'Pero eso no nos convierte a papá o a mí en Papá Noel. Nosotros solo hacemos el trabajo de Papá Noel para seguir difundiendo su mensaje de esperanza, ánimo y amor. Así que sí, somos nosotros los que ponemos los regalos, pero no somos Papá Noel'. También hablamos sobre la historia de Papá Noel (le encantan mis historias) y lo encajó bastante bien". ― Meaghan Greenleaf Wildes.

6.- Fui sincera con él y con su hermano, pero también les hice prometer que no le chafarían la ilusión a nadie.

"Mi hijo de 8 años empezó a tener dudas el año pasado, de modo que para demostrar su teoría, escondió las galletas para Papá Noel. Dijo que si seguían ahí, sabría que Papá Noel no es real. Me pasé una hora en mitad de la noche buscando las dichosas galletas, pero no las encontré. Le dije que igual Papá Noel no había querido buscarlas o había pensado que no había galletas. Unos seis meses después, me lo preguntó directamente y fui sincera con él y con su hermano, pero también les hice prometer que no le chafarían la ilusión a nadie. Hace un par de semanas pensaron en algo: ¿cómo habíamos hecho mamá y papá para preparar unos regalos tan chulos y mantener el secreto? Creo que estaban impresionados". ― Teri Davis.

7.- La respuesta si un amigo quiere chafarles la ilusión

"Tengo cuatro hijos, pero además soy profesora de cuarto de primaria. Cada año, en el colegio surgen preguntas de este tipo. Mi respuesta para esos niños de 9 y 10 años es: 'Si tú crees en Papá Noel, él cree en ti'. Parece que funciona y es algo que pueden responderle a algún amigo que quiera chafarles la ilusión a ellos". ― Vicki Thompson Paris.

8.- Ahora hace de Papá Noel y de Ratoncito Pérez para su hermana

"Tuve una charla con mi hija sobre la generosidad y sobre convertirse ella misma en Papá Noel. Estaba a punto de cumplir 8 años y ya decía que no era real y que lo sabía. Supuse que se lo habría oído a sus compañeros de clase. Le contó a toda la familia que ya lo sabía, así que una noche decidí enseñarle cuántos países y culturas creían en Papá Noel y en sus orígenes y le pedí que se convirtiera en Papá Noel para otra persona.

Al final, le pregunté si había disfrutado mientras duró la ilusión y si creía que debíamos mantener la ilusión para su hermanita de 2 años. Reflexionó un momento y respondió que aunque no le gustaba que le hubiéramos mentido sobre Papá Noel y el Ratoncito Pérez, le había gustado permanecer despierta para intentar descubrir los regalos, de modo que ahora hace de Papá Noel y de Ratoncito Pérez para su hermana, ya que piensa que yo no soy suficientemente convincente. Piensa que puede ocultar su identidad mágica mejor de lo que yo lo hice por ella".― Jenn Aguilar.

9.- Me dijo muy cariñosamente: "Gracias por contarme el secreto de la Navidad, mami".

"Una noche, mientras estaba arropando a mi pequeño, me preguntó: ¿'Es real Papá Noel?'. Me quedé paralizada un segundo y luego le pregunté qué es lo que pensaba él. 'Algunas personas dicen que no existe, pero yo lo he visto. Pero creo que tú, yo, la yaya y los primos son los únicos que aún creen en él'.

Luego empecé a contarle que hace mucho tiempo, había un hombre que daba regalos a los niños y que el espíritu de ese hombre vive en nuestro interior hasta el día de hoy. Tras parpadear, empezó a llorar: '¿O sea que Papá Noel está muerto?', preguntó.

Uy. Tenía una oportunidad y la había echado a perder. Seguimos hablando un rato y lo calmé. Al terminar, me dijo muy cariñosamente: 'Gracias por contarme el secreto de la Navidad, mami'. Menos mal". ― Selma Altas

10.- Les dije que Papá Noel era amor, felicidad y emoción, y les dejé envolver uno o dos regalos para los más pequeños

"Cuando mis hijos mayores empezaron a cuestionarse la existencia de Papá Noel, los reuní por la noche cuando los pequeños se iban a la cama. Les dije que Papá Noel era amor, felicidad y emoción, y les dejé envolver uno o dos regalos para los más pequeños. (Todos los regalos no, porque siempre hace falta un poco de misterio en Navidad). Durante las fiestas y hasta que llegó la mañana de Navidad, mis hijos mayores estuvieron superemocionados por haber sido Papá Noel. También se emocionaron y se alegraron mucho viendo cómo abrían los pequeños sus regalos". ― Dee Valente.

11.- Hacerles formar parte de la magia y de la diversión porque ¿acaso hay algo mejor que ser Papá Noel?

"Pasaron de creer en Papá Noel a convertirse en sus elfos. Al ver que nuestros hijos dejaban de creer en Papá Noel, decidimos dejarles participar en el secreto para mantener viva la magia para el hermano siguiente. Hicimos hincapié en lo importante que es no quitarles la ilusión a sus hermanos pequeños y permitimos participar a los mayores. Eso les hace formar parte de la magia y de la diversión porque ¿acaso hay algo mejor que ser Papá Noel? Hasta ahora nos ha funcionado. ¡Aún me queda un niño!". ― Kendra Votava.

12.- Depende de ti creer en la magia, sin importar cómo se vea esa magia en la tele o en las tiendas

"Cuando mi hija era muy pequeña, me pidió que le confirmara si sus amigos tenían razón en lo de que Papá Noel no existía. Le respondí con una pregunta: '¿Tendríamos que dejar de ser generosos y amables con la gente si descubriéramos que Papá Noel no es más que un truco de marketing?'. 'No', dijo ella. 'Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Depende de ti creer en la magia, sin importar cómo se vea esa magia en la tele o en las tiendas'.

Ahora tiene casi 11 años y el otro día me dijo: 'Mamá, ¿cómo pude creer que permitías que un señor mayor me mirara mientras estaba dormida y que entrara un desconocido en casa por la noche?'. Le dije: 'Claro que no haría eso, pero Papá Noel no es una persona cualquiera. Representa la generosidad, ¿recuerdas?'. Le escribió una carta a Papá Noel, pero puede que sea la última vez que lo haga, así que más me vale buscar ese trasto de realidad virtual que ha pedido".― Ana Nita.

13.- Saben que no existe como persona

"Les hemos explicado que todos somos Papá Noel cuando sacrificamos nuestro tiempo o dinero para hacer regalos a otras personas. Saben que no existe como persona, que Papá Noel es el espíritu de la Navidad". ― Mirna Sierra-Duchemin.

Las respuestas se han editado y condensado por motivos de claridad.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.