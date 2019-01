Siete trucos para llegar al orgasmo juntos

Los orgasmos, en solitario o en pareja, son una maravilla. No solo porque son placenteros, sino también porque alivian el estrés, fortalecen el sistema inmunitario y ayudan a dormir, entre otros beneficios potenciales.

Compartir todo eso con tu pareja mediante un orgasmo simultáneo es una experiencia íntima que os une todavía más.

No obstante, antes de embarcarte en esta aventura sexual, debes saber que un orgasmo simultáneo es difícil de conseguir. Si todavía no has tenido uno, no te preocupes.

"La mayoría de la gente piensa que los orgasmos tienen que ser siempre simultáneos porque así se ven en la tele y en las películas", comenta la terapeuta sexual Vanessa Marin a la edición estadounidense del HuffPost. "Pero el orgasmo es un proceso muy personal y cada persona tiene unos tiempos únicos. Si intentáis llegar al orgasmo a la vez, siempre va a haber una persona que intente darse prisa y otra que tenga que frenar. Ambos sentirán que están haciendo algo mal".

Si tu pareja y tú queréis llegar a un orgasmo simultáneo, intentadlo, pero antes de nada, quizás os ayude ir equipados con algunos consejos prácticos de terapeutas y educadores sexuales.

1. Primero, descubrid qué es lo que os gusta. Luego, llevadlo a cabo

Todo el mundo tiene preferencias y deseos sexuales distintos: lo que a una persona le excita a otra le puede quitar todas las ganas. Si quieres una vida sexual satisfactoria, primero debes descubrir qué es lo que te acerca al orgasmo (un determinado juguete sexual, lenguaje sucio, ver porno...) para que tu pareja lo sepa.

"Al conocerte sexualmente, no tener miedo de decir lo que te gusta y sentirte a gusto con eso, es más probable que tengas confianza para contarle tus necesidades sexuales a tu pareja", expone la terapeuta sexual Janet Brito. "Tener confianza en el aspecto sexual también te ayudará a atreverte a probar diversas posturas que podrían hacer encajar mejor vuestras zonas erógenas".

Un modo sencillo de mejorar el conocimiento del propio cuerpo es experimentar con la masturbación, asegura la educadora sexual Chris Maxwell Rose.

"Ayuda que ambos dominéis vuestro propio placer", afirma. "Muchas personas estamos lejos de dominar nuestro placer, de modo que conviene masturbarse para ver cómo se excita el cuerpo".

2. Comunicad lo que necesitáis antes, durante y después del sexo

Esperar que tu pareja te lea la mente es la receta del sexo insatisfactorio. Deberías tener la confianza para contarle a tu pareja qué te ayuda a llegar al orgasmo y viceversa. Entonces, cuando se acerque el momento, podéis deciros cuánto os falta para llegar con el fin de intentar sincronizaros.

"Si queréis llegar juntos al orgasmo, está claro que ayuda decir cuánto os falta", señala Jesse Kahn, director y terapeuta sexual del Gender & Sexuality Therapy Collective. "Si te falta poco pero a tu pareja no, tal vez puedas frenar la estimulación de tu cuerpo un rato mientras estimulas el cuerpo de tu pareja y luego volver a las actividades que os estimulan a ambos".

3. Estimulaos por turnos

A nadie le gusta tener amantes egoístas. Las mejores experiencias sexuales las disfrutan los dos miembros porque ambos quieren darle placer a la otra persona.

"Una vez que ya sabes cómo excitarte a ti mismo, tienes mucho por aprender sobre el cuerpo de una nueva pareja y su funcionamiento", indica Maxwell Rose. "Comunicarse es fundamental, claro, pero también lo es pasar mucho tiempo prestando atención al otro y turnaros a la hora de dar y recibir masajes, caricias, sexo oral, tocamientos y estimulación con juguetes".

Los turnos son necesarios en las relaciones sexuales mutuamente satisfactorias, asegura Brito.

"Centraos en las zonas de placer de la otra persona y en tocaros mutua y atentamente. Una vez que ambos vais a la par, decid lo que necesitáis para tener un orgasmo juntos", explica.